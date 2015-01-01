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नगर परिषद बनाया:ठीकरी व निवाली जल्द बनेगी नगर परिषद

बड़वानी3 घंटे पहले
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  • मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई

जिले की ठीकरी और निवाली ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाया जाना है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है। अब तैयारियों को और तेज कर दिया गया है। इन दोनों ही स्थानों पर मतदाता सूचि के पुनरीक्षण को लेकर कार्यक्रम घोषित किया गया है। 12 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिले की नगर परिषद निवाली बुजुर्ग व नगर परिषद ठीकरी के वार्डों के विस्तार की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इस कारण इन नवगठित नगर निकायों में 1 जनवरी 2020 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया गया है। आयोग के सचिव डीवी द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी 12 नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैयार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नप के वार्ड व विहित स्थानों पर इसका सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर को कर दावा-आपत्ति 28 नवंबर दोपहर 3 बजे तक प्राप्त करेंगे। प्राप्त दावा - आपत्तियों का निराकरण 5 दिसंबर तक किया जाएगा और अंतिम प्रकाशन 12 दिसंबर को किया जाएगा।

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