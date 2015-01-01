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कार्रवाई:हादसे के बाद भी लापरवाही का सफर जारी

बड़वानी3 घंटे पहले
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पुलिस व आरटीओ द्वारा कार्रवाई नहीं करने से लोडिंग वाहनों में मजदूरों का परिवहन जारी है। जबकि 3 दिन पहले ही आगरा-मुंबई हाईवे पर ग्राम बकवाड़ी के पास अनियंत्रित होकर मजदूरों से वाहन भरा वाहन पलट गया था। हादसे में 23 मजदूर घायल हुए थे। जबकि एक मजदूर की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हाे गई थी। इसके बाद भी लापरवाही का सफर नहीं थमा है। वहीं जिम्मेदारों द्वारा कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। शुक्रवार शाम को राजघाट रोड पर लोडिंग वाहन में इस तरह खड़े होकर मजदूर घर की ओर लौटते नजर आए।

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