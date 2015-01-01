पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

महाराष्ट्र सीमा के अंतर्गत:तोरणमाल की राह होगी आसान, पहाड़ियों पर बनेगा रास्ता

बड़वानी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पशुपालन मंत्री और कलेक्टर ने किया निरीक्षण

महाराष्ट्र सीमा के अंतर्गत आने वाले शिवधाम तोरणमाल तक जाने वालों की राह आसान होगी। अब पहाड़ी क्षेत्र से होकर जाने वालों को पक्के मार्ग की सुविधा मिलेगी। इसको लेकर पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल और कलेक्टर शिवराजसिंह ने मार्ग का निरीक्षण किया। मंत्री ने प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने बताया पाटी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पक्का रास्ता बनाया जाएगा। अभी कच्चा रास्ता है। चेरवी में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा यह मांग की थी और बताया था यदि प्रदेश की सीमा में भी कुछ पुलियाओं व पहाड़ों की कटिंग कराते हुए मार्ग को पक्का बनवा दिया जाए तो इससे महाराष्ट्र में स्थित तोरणमाल जाने वाले श्रद्धालुओं को सबसे छोटे मार्ग की सुविधा मिलेगी। वहीं इससे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को महाराष्ट्र से होने वाले व्यापार में भी लाभ होगा। जिले के सबसे पिछड़े ब्लॉक के सबसे दुर्गम क्षेत्र के रहवासियों की इस मांग पर कैबिनेट मंत्री व कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी चेरवी होते हुए तोरणमाल पहुंचे। यहां से झरार होते हुए बोकराटा पहुंचे।

पक्का मार्ग बनाने से भी होगा फायदा
यदि चेरवी होते हुए तोरणमाल व झरार होते हुए तोरणमाल तक जाने वाले दोनों पैदल मार्ग के 10 से 12 किमी का सुधार और चौड़ीकरण करा दिया जाए। साथ ही कुछ स्थानों पर घाट कटिंग के साथ पुलियाओं का निर्माण करा दिया जाए तो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इससे धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी व प्रदेश की सीमा से लगे हुए गुजरात के जिलों से तोरणमाल जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। साथ ही 50 किमी की दूरी कम हो जाएगी। अभी तोरणमाल खेतिया होकर जाना पड़ता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें