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दीपोत्सव:5 साल से 10 हजार में इस बार 7100 रु. में मिली दुकान

बड़वानी4 घंटे पहले
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  • दशहरा मैदान पर लगेगा पटाखा बाजार, नपा कार्यालय में की गई दुकानों की नीलामी

दीपावली पर दशहरा मैदान पर लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई। इसको लेकर नगर पालिका कार्यालय में शनिवार को नीलामी हुई। पिछले पांच साल पहली दुकान करीब 10 हजार रु. में बिक रही थी। इस साल 7100 रु. में ही बिकी। इसके आगे किसी व्यापारी ने बोली नहीं लगाई। वहीं दो और तीन नंबर की दुकानें इससे कम में बिकी। आखिरी की दुकानें 1500 रु. में बिकी। दुकानों के आवंटन के लिए नगर पालिका कार्यालय में दोपहर 2.30 बजे से नीलामी शुरू हुई, जो शाम करीब 5.30 बजे तक चली। वहीं पहली दुकान की नीलामी में सबसे ज्यादा समय लगा। दो हजार रुपए से बोली शुरू हुई थी। शुरुआत में तीन-चार व्यापारियों ने बोली लगाई और पांच हजार तक बोली पहुंची। इसके बाद व्यापारियों ने आगे बोली लगाना बंद कर दिया। करीब 20 मिनट तक यहीं इंतजार होता रहा कि अब कोई बोली बढ़ाएगा। इसके बाद दो-तीन व्यापारियों ने बोली लगाई। जो 7100 रुपए तक पहुंची। दूसरी दुकान 6500 रुपए व तीसरी 4200 रुपए में बिकी। राजस्व शाखा प्रभारी रामकरण डाबर ने बताया पिछले साल 13700 रुपए में पहली दुकान बिकी थी। वहीं दूसरी 13000 और तीसरी 13200 रुपए में बिकी थी। बीच की दुकानें 6 से 7 हजार रुपए में बेची गई थी। इस बार व्यापारियों ने ज्यादा बोली नहीं लगाई और कम राशि में ही दुकानों का आवंटन करना पड़ा।

भगवान के चित्र वाले पटाखे हों प्रतिबंध
नगर पालिका अधिकारियों ने बताया दशहरा मैदान पर 37 से ज्यादा दुकानें लगेगी और नगर पालिका को 1.14 लाख रुपए राजस्व मिलेगा। व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि बाजार में देवी-देवताओं के चित्र वाले और चायना पटाखों के विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में दो से तीन फीट की दूरी रखनी होगी। इसके अलावा बिजली व्यवस्था ऐसी हो, जिससे शॉर्ट-सर्किट होने की स्थिति न बन पाए।

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