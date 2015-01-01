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विकासखंड:दिव्यांगता के प्रकारों का दिया प्रशिक्षण

बड़वानी3 घंटे पहले
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विकासखंड राजपुर में शुक्रवार को अंतर विभागीय समन्वय से 209 कर्मचारियों को 21 प्रकार की दिव्यांगता का प्रशिक्षण दिया गया। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र आशाग्राम की नीता दुबे व मणिराम नायडू ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन, पिक्टोरियल माध्यम से प्रशिक्षण दिया। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जनपद वार प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिनियम अनुसार दिव्यांगों का सही डेटाबेस तैयार करना है। इस दौरान जपं सीईओ एएस यादव, सीएमओ, सहायक परियोजना अधिकारी समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी मौजूद थे।

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