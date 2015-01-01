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छठ पूजा:पूजन कर महिलाओं ने दिया भगवान सूर्य को अर्घ्य

बड़वानी3 घंटे पहले
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राजघाट रोड स्थित नर्मदा तट पर शुक्रवार शाम को महिलाओं ने छठ पूजा कर सूर्य की आराधना की। वहीं शनिवार को भी सुबह से पूजा का दौर शुरू होगा। इस पर्व पर उगते व डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। महिलाओं ने पूजा कर सूर्य को जल का अर्घ्य दिया। मान्यता है कि इस को पूजा को करने से नि:संतान महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं परिवार की सुख, समृद्धि के लिए भी व्रत रखकर यह पूजा की जाती है। छठ पूजा करने वाली महिलाएं दो दिन तक अन्न-जल ग्रहण न कर व्रत रखती है। इस दौरान सपना सिंह, स्मितासिंह सिकरवार, दिव्या सोलंकी, रानी सिसोदिया, लक्ष्मी सिसोदिया, ज्योति सिसोदिया व अनीता सिसोदिया मौजूद थे।

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