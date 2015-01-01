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बछ बारस:संतान की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने किया बछड़े का पूजन

बड़वानी2 घंटे पहले
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गोवत्स द्वादशी यानी बछ बारस पर महिलाओं ने संतान की दीर्घायु के लिए गुरुवार को गाय बछड़े का पूजन किया। शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने गाय बछड़े का पूजन कर संतान की लंबी आयु व बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।

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