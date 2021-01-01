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विरोध:कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपकर कहा- 19 तक आंदोलन करेंगे

भीकनगांव3 घंटे पहले
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समिति कर्मचारियों ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। - Dainik Bhaskar
समिति कर्मचारियों ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया।

सहकारी समिति कर्मचारी संघ भोपाल के तत्वावधान में तहसील इकाई ने बुधवार को विभिन्न मांगों को एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया। गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना दी। ब्लॉक अध्यक्ष विजय धामंडे ने मांग की कि ब्लॉक के सभी सोसायटी मैनेजर, सहायक लेखापाल, विक्रेता, कम्प्यूटर ऑपरेटर व चौकीदार को शासकीय कर्मचारी मान भत्ते, बीमा व अनुकंपा का लाभ दिया जाए।

राशन वितरण की सार्वजनिक प्रणाली में शासन ने मासिक कोटा कम कर दिया है। इसका आवंटन जारी किया जाए। संस्थाओं का पीडीएस कमीशन और गेहूं, चना, जुवार, बाजरा, मक्का आदि उपार्जन कार्य के कमीशन के भुगतान के आदेश दिए जाए। मांगें नहीं मानने पर क्रमबद्ध हड़ताल की जाएगी। ज्ञापन देने के दौरान संघ के राधेश्याम राठौर, सीताराम मालाकार, दिनेश पाटीदार, संतोष वर्मा आदि मौजूद थे।

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