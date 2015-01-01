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ट्रेंड बदला, रौनक वही:10 करोड़ रु. से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद खरीदी

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • धनतेरस पर बाजार में रही खासी चहल-पहल, देरशाम तक दुकानों में उमड़ी भीड़

दीपोत्सव शुरू होते ही बाजार भी जगमगा उठा है। झिलमिलाती रोशनी के बीच कारोबार खिल उठा तो व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक छा गई। कोरोना काल में बदलाव सिर्फ यह हुआ है कि डिजिटल लेन-देन बढ़ गया है लेकिन बाजार में उठाव और जगमगाहट वही है। धनतेरस पर गुरुवार को करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिजिटल भुगतान से खरीदी हुई। जबकि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का नकद व्यवहार हुआ। धनतेरस पर बड़ी दुकानों से छोटी गुमटियों तक ग्राहकों की खासी चहल-पहल रही। बाजार देरशाम तक गुलजार रहा।
दो दिन मनाई जा रही धनतेरस के पहले दिन गुरुवार को सुबह से देरशाम तक पूरा बाजार ग्राहकों से ठसाठस भरा रहा। कई जगह तो हालात यह रहे कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। मुख्य बाजारों में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। जगह-जगह चौराहों और नुक्कड़ों पर पुलिस की सख्ती रही। इसके बावजूद लोगों ने पैदल ही बाजार पहुंचकर खरीदी की।
एटीएम में कैश हुआ खत्म, देर शाम 15-15 लाख रुपए डाले
जिलेभर में दो दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के करीब 30 से ज्यादा एटीएम से रुपए निकालने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह तो एटीएम में रुपए खत्म हो गया। देरशाम तक बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए दोबारा हर एटीएम में 15-15 लाख रुपए डाले। गुरुवार को एक दिन में करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन हुआ है। एलडीएम लक्ष्मीप्रसाद मानकरे कहते हैं कोरोना महामारी की वजह से उधारी ज्यादा बढ़ी है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में फाइनेंस और डिजिटल बैकिंग सुविधा से नकद व्यवहार कम हुआ है। इस वजह से पिछली बार की अपेक्षा 5 से 10 करोड़ रुपए का नकद लेन-देन घटा है। फिर भी पिछले चार दिन में 71 से ज्यादा शाखाओं से करीब 25 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन हुआ है। अगले दो दिन में बाजार में खरीदी-बिक्री बढ़ने से लेन-देन और बढ़ेगा।

ऑटोमोबाइल... 250 से ज्यादा बाइक, 15 से ज्यादा कार बिकी
ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सबसे ज्यादा चहल-पहल रही। सुबह से दो पहिया वाहनों की खरीदी के लिए लोग शोरूम पहुंचे। डीलर केडी पटेल के अनुसार जिलेभर के शोरूमों पर करीब 250 से ज्यादा बाइक बिकी। वहीं दूसरी ओर 15 से ज्यादा कारें भी बिकी। इनमें नई-पुरानी दोनों कारें शामिल हैं।

संपत्ती... एक दिन में हुई 17 प्रापर्टियों की खरीदी-बिक्री
पंजीयक कार्यालय में सुबह से प्रापर्टी की खरीदी व बिक्री को लेकर लोगों की भीड़ रही। जिलेभर की करीब 80 लाख रु. से ज्यादा की प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त हुई। पंजीयन कार्यालय में देरशाम तक करीब 17 प्रापर्टियों की रजिस्ट्री हुई। इससे सरकार को करीब साढ़े पांच लाख रु. से ज्यादा का राजस्व मिला।

कारोबार... तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन ज्यादा बिके
तांबे के हंडे, टंकी, पीतल के हंडे, मूर्तियां, समई, स्टील के रैक, ट्रॉली और कूकर सहित अन्य बर्तनों की खरीदी हुई। कारोबारी पंकज माहेश्वरी ने बताया गुरुवार को पहले से ठीक उठाव था। शुक्रवार को और भी ज्यादा उठाव की उम्मीद है। बाजार अब पूरी तरह रंग में है। माहौल खरीदी वाला बन गया है।

दीपावली के लिए 150 बाइक, 20 कार बुक
धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में लोगों ने दीपावली के लिए वाहनों की बुकिंग भी कराई। दिनभर में करीब 150 से ज्यादा बाइक दीपावली के शुभ मुहूर्त पर खरीदी के लिए बुक की गई। इसी तरह 20 से ज्यादा कार भी बुक हुई।

दिवाली पर 2 हजार आइटम के उठाव की उम्मीद
इलेक्ट्रॉनिक बाजार में फ्रीज, कूलर, वाशिंग मशीन और एलईडी सहित अन्य आइटम ज्यादा बिके। अधिकांश लोग दीपोत्सव के शुभ मुहूर्त में खरीदी के लिए बुकिंग कर गए। गुरुवार करीब 500 से ज्यादा आइटम बिके। दीपोत्सव पर 2 हजार से ज्यादा आइटम के उठाव की उम्मीद है।

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