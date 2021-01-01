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जिला अस्पताल में शि‌विर:कैंसर से बचाव के लिए 100 महिलाओं ने कराई जांच

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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शिविर में जांच के लिए महिलाओं का पंजीयन किया गया। - Dainik Bhaskar
शिविर में जांच के लिए महिलाओं का पंजीयन किया गया।
  • नि:शुल्क जांच के लिए लगा मैमोग्राफी व पैप स्मीयर शिविर, एक माह बाद आएगी रिपोर्ट

कैंसर से बचाव के लिए जिला अस्पताल में बुधवार को 100 महिलाओं ने मैमोग्राफी व पैप स्मीयर जांच कराई। गुरुवार को भी जांच करा सकेंगीं। दोनों जांचे स्तन व गर्भाशय के कैंसर की जांच के लिए होती है। रेडक्रॉस सोसाइटी व रोटरी क्लब ने जांच शिविर लगाया है। बुधवार सुबह 10 बजे से शिविर शुरू हुआ।

महाराष्ट्र के अमरावती मिडटाउन की चलित वैन में लगे उपकरणों से दोनों जांच की जा रही है। शिविर की शुरुआत में कलेक्टर प्रवीणसिंह ने बताया इन दोनों जांच की सुविधा बुरहानपुर में उपलब्ध नहीं है। अन्य शहरों में जाने में 5 से 6 हजार रुपए खर्च होता है। ऐसी सुविधा शहर में मिलने से नि:शुल्क ही उनकी जांच और सही परामर्श मिलता है। अतिरिक्त न्यायाधीश नरेंद्र पटेल ने कहा ऐसे शिविर से गरीबों को अच्छी सुविधाएं मिलती है। विधायक ठाकुर सुरेंद्रसिंह ने भी संबोधित किया। शिविर में आंखों की जांच के लिए आप्थेल्मिक वैन भी मौजूद रही। इसमें सैकड़ों ने जांच कराई।

एक माह में 2000 से ज्यादा की जांच की

प्रोजेक्ट चेयरमैन राजेंद्र सलूजा ने बताया संस्था ने दो दिनी शिविर लगाने के लिए एक महीने पहले से तैयारी शुरू की थी। एक दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स ने करीब दो हजार से ज्यादा महिलाओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसमें ऐसे मरीजों का चयन किया गया, जिनमें इन दोनों बीमारियों के लक्षण पाए गए।

200 महिलाएं इसके लिए चिन्हित की गई हैं। पहले दिन 100 महिलाओं की जांच हुई है। गुरुवार को 100 और महिलाओं की जांच की जाएगी। इसके अलावा शिविर में सीधे आने वाली महिलाओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इनमें लक्षण मिलने पर इनकी भी जांच की जाएगी। इसकी रिपोर्ट आने में समय लगेगा। रिपोर्ट आने के बाद जो महिलाएं बीमारी से पीड़ित होंगी, उनका इलाज किया जाएगा। शिविर में चेयरमैन डॉ. केपी श्रोती, वाइस चेयरमैन मेघा भिड़े, सचिव श्याम आडवाणी, प्रोजेक्ट चेयरमैन सौरभ श्राफ और संदीप शर्मा भी मौजूद थे।

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