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नहीं समझ रहे टीके की कीमत:1360 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टीका नहीं लगवाया, अब सबसे बड़ा खतरा यही

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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  • कोरोना टीकाकरण का पहला चरण खत्म : 2600 अफसर-कर्मचारियों ने लगवाया टीका

कोरोना के खिलाफ प्रथम चरण का बुधवार को आखिरी दिन था। सभी टीकाकरण केंद्रों पर स्थिति पहले दिन की तरह ही नजर आई। आखिरी दिन तक 1360 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने टीके नहीं लगवाए। अब सबसे बड़ा खतरा यही हैं। क्योंकि इनके संक्रमित होने से अस्पताल आए अन्य बीमारियों के मरीज भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। दो सप्ताह में 2600 अफसर-कर्मचारी टीका लगवा चुके थे।

बुधवार सुबह 9 बजे से जिले के 14 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू किया गया। जिला अस्पताल के केंद्र में सुबह से इक्का-दुक्का कर्मचारी पहुंचते रहे। लालबाग, शाहपुर, खकनार, नेपानगर, निंबोला, धुलकोट सहित अन्य केंद्रों पर भी यहीं स्थिति रही। आखिरी दिन होने से सेंटर से कर्मचारियों को फोन कर बुलाया। उन्हें समझाया कि यह आखिरी मौका है, इसके बाद खुद खर्च कर महंगा टीका लगवाना होगा। यह बात ध्यान में रखकर अधिकांश महिलाएं टीका लगवाने आईं। देरशाम तक सभी केंद्रों पर वैक्सीनेशन ऑफिसर बैठे रहे। शाम 6 बजे तक करीब 337 कर्मचारी टीका लगवा चुके थे। करीब 900 कर्मचारी देरशाम तक केंद्रों पर नहीं पहुंचे।

अब उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। उन्हें अभियान में टीका नहीं लगवाया जाएगा। प्रथम चरण में जिलेभर के 3960 स्वास्थ्य अफसर-कर्मियों को टीके लगवाए जाना थे। शुरुआत में एक केंद्र पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। दूसरे सप्ताह में 13 केंद्र बढ़ाए गए। जिससे टीकाकरण में तेजी आई। प्रभारी सीएमओ एमपी गर्ग ने बताया दूसरे चरण में फ्रंट वर्कर राजस्व, पुलिस सहित अन्य विभाग के अफसर कर्मचारियों को टीका लगवाएंगे। जो छूट गए कर्मचारी हैं उन्हें अब टीका अभियान में टीका नहीं लगेगा।

6 फरवरी से शुरू हो सकता है दूसरे चरण का टीकाकरण

फ्रंट लाइन वर्करों में 6 फरवरी से दूसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। इसमें राजस्व में कोटवार से कलेक्टर, पंचायत, होमगार्ड से एसपी तक को टीका लगाया जाएगा। जिन्होंने अब तक नहीं लगवाया उन्हें अब लगाने के आदेश नहीं हैं।

डब्ल्यूएचओ सीएमओ का निरीक्षण, गाइडलाइन अनुरूप मिली व्यवस्थाएं

आखिरी दिन डब्ल्यूएचओ भोपाल के सीएमओ डॉ. राहुल कांबले केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन व ऑ​​​ब्जर्वेशन की व्यवस्था देखकर प्रभावित हुए। उन्हें जिला अस्पताल व शहर के 2 निजी अस्पतालों में व्यवस्था डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुरूप मिली। तीनों केंद्रों पर उन्होंने को-विन एप संचालन। वैक्सीनेशन के वेस्टेज पर कंट्रोल देखा। डॉ. कांबले ने कहा यह पहला निरीक्षण था। यहां की सभी व्यवस्थाएं गाइडलाइन के अनुसार है। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आए। सीएमएचओ से उन्हें संपर्क करने को कहा है।

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