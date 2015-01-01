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वायरस:किसानों को मिलेगी 2.89 करोड़ रुपए की सहायता

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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जिले में बाढ़, अतिवृष्टि और सीएमवी वायरस से प्रभावित हुई 2920 किसानों की फसल के लिए उन्हें 2.89 करोड़ रुपए की राहत राशि खातों में पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का दोपहर 1 बजे विदिशा से सीधा प्रसारण होगा। शहर में इंदिरा कॉलोनी के परमानंदजी गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा।

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