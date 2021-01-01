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कार्रवाई:ओवरलोड परिवहन करते 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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रेत का ओवरलोड परिवहन करते चार ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किए हैं। रविवार दोपहर कार्रवाई राजस्व और खनिज विभाग के संयुक्त दल ने की। ट्रॉलियों में क्षमता और रॉयल्टी से ज्यादा रेत भरी हुई थी। रविवार दोपहर राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने जांच के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकी। इनमें क्षमता से ज्यादा रेत भरी हुई थी। रॉयल्टी के मान से रेत ज्यादा होने पर इसे जब्त कर लिया गया। चारों ट्रैक्टर-ट्रॉली होमगार्ड कार्यालय भेजी गई। ट्रॉली में लकड़ी और लोहे की अतिरिक्त चादर लगाकर रेत भरी गई थी। एसडीएम काशीराम बड़ोले ने बताया अवैध रेत खनन व नियम विरुद्ध परिवहन पर कार्रवाई की गई।

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