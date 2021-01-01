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सूदखोरी का मामला:किसान को 30 हजार का कर्ज देकर वसूले 60 हजार रु., दो चेक के लिए 50 हजार मांगे

बुरहानपुरएक घंटा पहले
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आरोपी राजेंद्र वाघे। - Dainik Bhaskar
आरोपी राजेंद्र वाघे।
  • सूदखोर गिरफ्तार, रजिस्टर में 35 लोगों को कर्ज देने की जानकारी, 69 ब्लैंक चैक मिले

किसान को 10 प्रतिशत ब्याज पर 30 हजार रुपए का कर्ज देकर सूदखोर ने 60 हजार रुपए वसूल किए। इसके बाद भी किसान से कर्ज के एवज में दिए 2 ब्लैंक चेक लौटाने के लिए 50 हजार रुपए की मांग कर रहा था।

परेशान किसान ने एसपी और लालबाग थाने में शिकायत की। बुधवार को पुलिस ने सूदखोर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास मिले रजिस्टर में 35 लोगों को कर्ज देने की जानकारी और 69 ब्लैंक चैक मिले हैं। 29 जनवरी को दापोरा निवासी किसान संजय पिता श्रीराम पाटील ने सूदखोर राजेंद्र वाघे से परेशान होकर एसपी ऑफिस में लिखित शिकायत की थी। संजय ने बताया 10 फरवरी 2018 को खेती के काम के लिए उसने सिंधीबस्ती निवासी राजू उर्फ राजेंद्र पिता कालूराम वाघे से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज पर 30 हजार रुपए लिए थे।

इसके एवज में बैंक ऑफ इंडिया दापोरा शाखा के 2 ब्लैंक चेक साइन करके दिए थे। तीन हजार रुपए प्रतिमाह की किश्त से उसने राजू को 60 हजार रुपए लौटा दिए। रुपए लौटाने के बाद जब चेक वापस मांगे तो राजू ने कहा 50 हजार रुपए नकद देने के बाद ही वह चेक लौटाएगा। रुपए नहीं दिए तो दोनों चेक बैंक में लगा दूंगा। चेक बाउंस होने पर थाने में शिकायत करने का बोलकर धमका रहा था। संजय ने एसपी राहुल कुमार लोढा से लिखित शिकायत की।

जांच के बाद लालबाग थाना पुलिस ने मप्र ऋणियों के संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर राजू को गिरफ्तार कर लिया। राजू के घर की जांच में उसके पास कर्ज देने का रजिस्टर बरामद हुआ। 35 लोगों के नाम लिखे थे और 69 ब्लैंक चैक भी बरामद किए हैं।

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