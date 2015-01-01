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मावे में मिलावट:बस स्टैंड से 90 किलो मावा जब्त, मिलावट का अंदेशा

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • एक घंटे के बाद भी मावा लेने कोई नहीं आया

शहर के बाहर से आने वाले मावे में मिलावट की जांच के लिए गुरुवार दोपहर खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग का अमला बस स्टैंड पहुंचा। इंदौर-महू से हर दिन बसों में मावे की डाक आती है। गुरुवार को इंदौर बस से तीन डाक बस स्टैंड पर उतारी गई। इसे खाद्य विभाग ने अपनी निगरानी में ले लिया। एक घंटे इंतजार के बाद भी कोई इसे लेने नहीं आया तो विभाग ने मावा जब्त कर लिया। शहर में अधिकांश मावा इंदौर और महू से आता है। बस से हर दिन कई क्विंटल मावा बुरहानपुर पहुंच रहा है। त्योहारों के दौरान इसकी सप्लाय दोगुना से ज्यादा हो जाती है लेकिन इसकी क्वालिटी की जांच कोई नहीं करता। गुरुवार को मावे की जांच करने विभाग के अधिकारी बस स्टैंड पहुंचे लेकिन मावा लेने कोई नहीं आया। तीन डाक में करीब 90 किलो मावा था। इस पर मिलन लिखा हुआ था। शहर में इस नाम से मिठाई के प्रतिष्ठान हैं।

आम दिनों की तुलना में त्यौहार में मिलावट का सबसे ज्यादा अंदेशा
शहर में आम दिनों में 10 क्विंटल से ज्यादा मावा इंदौर और महू से सप्लाय होता है लेकिन दीपावली से 10 दिन पहले से इसकी खपत बढ़ जाती है। रोजाना 30 से 50 क्विंटल तक मावे की आपूर्ति होती है। इस कारण इसमें मिलावट होने का अंदेशा ज्यादा रहता है। खाद्य निरीक्षक कमलेश डावर ने मौके पर मावा खोलकर उसकी जांच की। उन्होंने कहा मावा पुराना है। सप्लाय में भी लापरवाही बरती जा रही है। खाद्य सामग्री को इस तरह बसों से सप्लाय करना सही नहीं है। नियमानुसार व्यवसायी को स्वयं जाकर इसे लाना चाहिए। रास्ते में कोई इसके साथ छेड़छाड़ करता है तो जवाबदारी व्यवसायियों की रहती है। इसको लेकर सभी को चेतावनी दी जाएगी।

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