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राहत की खबर:स्वस्थ हुए 96% संक्रमित, अब सिर्फ पांच ही एक्टिव मरीज

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • फिलहाल कोरोना संक्रमण नियंत्रण में लेकिन त्योहारों में लापरवाही पड़ सकती है भारी

जिले में कोरोना संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है। अब तक संक्रमित मिले 96 प्रतिशत मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। यह सभी के लिए सुकून की बात है लेकिन अभी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। जिले में फिलहाल पांच ही एक्टिव मरीज हैं। ये भी होम आईसोलेशन में हैं। जिले में संक्रमण की शुरुआत अप्रैल के आखिरी दिनों में हुई थी और मई में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। इसी महीने संक्रमित हुए 15 लोगों ने दम भी तोड़ा लेकिन इसके बाद से लगातार धीरे-धीरे संक्रमण का असर कम हुआ है। अक्टूबर और नवंबर में संक्रमितों की संख्या में काफी तेजी से कमी आई है। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है लेकिन त्योहारों के समय संक्रमण से बचाव का विशेष ध्यान रखना होगा। फिलहाल मास्क का उपयोग ही सबसे बड़ी वैक्सीन है।

37242 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव
जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 38 हजार 893 सैंपल लिए हैं। इनमें से 37 हजार 242 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 791 सेंपलों की रिपोर्ट में मरीज संक्रमित मिले हैं। इनमें से 760 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वहीं 26 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इस तरह जिले का डेथ रेशो 3.29 प्रतिशत है।

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के किए उपाय आए काम
जिले में संक्रमण बढ़ने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर मैदानी स्तर पर मेहनत की है। जिले में काेरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र से था। इसलिए महाराष्ट्र से आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। इसके साथ ही सर्दी-खांसी और बुखार के मरीजों की निजी अस्पतालों में जांच पर रोक लगा दी गई। फीवर क्लिनीक का संचालन और तेजी से सैंपलिंग के कारण मरीजों की संख्या को नियंत्रित किया जा सका। इसके बाद जिले में कोरोना संक्रमण के मरीज मिलना कम हो गए।

जिले में अब तक कोरोना की स्थिति
महीना संक्रमित मौत रिकवर
अप्रैल 01 00 00
मई 303 15 288
जून 98 08 90
जुलाई 80 01 79
अगस्त 81 01 83
सितंबर 145 00 119
अक्टूबर 73 01 90
नवंबर 10 00 11

नया संक्रमित मिला - गुरुवार को इंदिरा कॉलोनी के 58 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह एक सप्ताह से बीमार थे और ताप्ती फीवर क्लिनिक में कोविड की जांच कराई थी।

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