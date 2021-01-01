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संबल योजना:मृत्यु के बाद संबल योजना में राशि स्वीकृत, लेकिन सरकार बदलने के बाद सर्वे में अपात्र बताया

​​​​​​​बुरहानपुरएक घंटा पहले
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संबल योजना में परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर सहायता राशि शासन से जारी हो गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद हुए सर्वे में इन सभी को बता दिया गया। इस कारण दो साल बाद भी इन परिवारों को सहायता राशि नहीं मिल पाई है।

इन परिवारों ने अब पुन: जांच के लिए आवेदन किया है। जनपद पंचायत बुरहानपुर के ऐसे 30 मामलों में फिर से सुनवाई हो रही है। मामले 2019 के हैं। संबल योजना में पात्रता रखने वाले 30 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजे गए थे। इन सभी के प्रस्ताव के आधार पर सरकार ने दो-दो लाख रुपए की सहायता राशि जिले को जारी कर दी।

लेकिन तभी सरकारी बदल गई। कांग्रेस सरकार आने के बाद संबल योजना में फिर सर्वे शुरू हुआ। इसमें इन सभी हितग्राहियों को अपात्र बता दिया गया। इस कारण सहायता राशि स्वीकृत होने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पाई। कोरोना काल में भाजपा सरकार फिर सत्ता में आई और कांग्रेस सरकार के कई फैसले बदल दिए।

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