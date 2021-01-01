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रोड मरम्मत की मांग:सात साल पहले बना डामर रोड उखड़ा, गड्‌ढों के कारण वाहन चलाना मुश्किल

धुलकोट2 घंटे पहले
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  • बसंत पंचमी से सुक्ताखुर्द में लगेगा वार्षिक मेला, इसके पहले रोड मरम्मत की मांग

सात साल पहले बना धुलकोट से सुक्ताखुर्द रोड जर्जर होकर पूरी तरह उखड़ गया है। डामर रोड की पूरी गिट्टी ऊपर आ गई है। बड़े-बड़े गड्ढे होने से यहां वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। बसंत पंचमी से सुक्ताखुर्द में शिवा बाबा का वार्षिक मेला शुरू होगा।

इस दौरान बदहाल रोड के कारण श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रवासियों ने मेले से पहले रोड की मरम्मत कराने की मांग की है। इस रोड की क्षमता 8 टन की है, लेकिन हर दिन यहां से 30 टन से भी ज्यादा वजनी गिट्टी से भरे ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं। इस कारण पिछले दो साल में रोड ज्यादा बदहाल हुआ है। यहां रोजाना हादसे हो रहे हैं। सुक्ताखुर्द के गुलाब मुजाल्दे और डोंगरगरसिंह निगवाल ने बताया बसंत पंचमी से यहां प्राचीन शिवा बाबा और मां जगदंबा का मेला लगेगा।

इसमें खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, बड़वानी सहित महाराष्ट्र के अनेक हिस्सों से हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खराब रोड के कारण सभी को परेशानी होगी। पिछले साल भी मेले को लेकर जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी सहित सभी विभागों की बैठक हुई थी। इसमें मेला समिति अध्यक्ष रूपसिंह पवार ने रोड की मरम्मत कराने की मांग रखी थी, लेकिन पिछले साल भी मरम्मत नहीं कराई गई। मेले के दौरान यहां पिछले साल कई हादसे हुए, जिसमें दर्जनों लाेग घायल हुए। ग्रामीण कृष्ण मालवीय, छज्जूलाल महाजन, दतार मुजाल्दे, चमनसिंह ठाकुर, छोगालाल चंद्रवंशी, विक्रमसिंह मुजाल्दे, भावसिंग डाबर, कलसिंग पटेल और शिवलाल बड़ोले ने रोड की मरम्मत की मांग की है।

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