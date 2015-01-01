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इंदौर-इच्छापुर हाईवे:घर लौट रहे बाइक सवार मजदूर को कार ने टक्कर मारी, घायल

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर कार चालक ने बाइक सवार मजदूर को टक्कर मारकर घायल कर दिया। मजदूर शहर से सिंचाई का सामान लेकर घर जा रहा था। गांव के पास ही यह हादसा हो गया। ग्राम बड़झिरी निवासी राजेंद्र चौहान गांव में ही खेत में मजदूरी का काम करता है। राजेंद्र ने बताया वह शुक्रवार को शहर में खेत में सिंचाई और दूसरा सामान लेने आया था। सामान खरीदारी में देर हो गई। रात को घर लौट रहा था, तभी गांव के पास ही कार चालक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना बाद राजेंद्र मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे पैर और शरीर में कई जगह चोटे आई। परिवार ने शुक्रवार रात उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया।
इधर, रंजीश में चचेरे भाई ने लट्ठ से पीटा
शहर के नया मोहल्ला क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भाई ने भाई पर लठ्‌ठ से हमला कर घायल कर दिया। घायल को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। नया माेहल्ला निवासी चीकू पासी ने बताया चचेरे भाई तोताराम पासी से उसका पुराना विवाद है। वह कई सारे अवैध काम करता है, जिस कारण हमेशा विवाद होता रहता है। शनिवार सुबह पुरानी रंजीश को लेकर ही उसने विवाद किया और लट्ठ से हमला कर दिया।

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