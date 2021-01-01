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सुधार:दुर्घटना संभावित रास्तों पर लगाएंगे ब्लिंकर लाइट

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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  • स्पीड ब्रेकर्स पर हादसे रोकने के लिए लगाएंगे रिफलेक्टर बॉक्स, इसी सप्ताह शुरू होगा काम

इंदौर-इच्छापुर हाईवे और शहर के भीतरी हिस्से में दुर्घटना संभावित रास्तों पर ब्लिंकर लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए एक दर्जन से ज्यादा स्थान चिन्हित किए हैं। इसके अलावा स्पीड ब्रेकर्स पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए ब्रेकर के पास रिफलेक्टर बॉक्स भी लगाए जाएंगे। यह काम इसी सप्ताह से शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट नगर से शिकारपुरा तक इंदौर-इच्छापुर हाईवे का करीब10 किमी का हिस्सा शहर से गुजरता है। इस बीच ऐसे कई रास्ते हैं, जो सीधे हाईवे से मिलते हैं। यहां सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। यहां वाहन चालकों को सावधान करने और गति नियंत्रित करने के लिए सोलर ब्लिंकर लाइट लगाए जाएगी। ये लाइट हाईवे पर मंडी गेट के सामने, देवीदास की खिड़की, राजपुरा गेट, सिलमपुरा गेट, जीजा माता प्रतिमा स्थल, गुरुगोविंदसिंह कॉलोनी रोड, गोटिया पीर दरगाह जाने का रास्ता, सेवासदन कॉलेज से नगर निगम जाने वाले रास्ते सहित अन्य जगह लगाई जाएगी।

पिंक लाइसेंस : 600 आवेदन आए
यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह में पिंक लाइसेंस बनाने की पहल शुरू की है। इसके लिए 600 आवेदन आए हैं। इनमें से 117 लाइसेंस बने हैं। 17 लर्निंग लाइसेंस भी तैयार हैं। यातायात सूबेदार ने बताया शहर में यातायात सुधार के साथ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हेलमेट लगाने व पूरे दस्तावेज लेकर चलने वाले चालकों को रियल हीरो का सम्मान दे रहे हैं। इनके ग्रीन कार्ड भी बना रहे हैं।

ब्रेकर पर सफेद पट्‌टी नहीं
शहर के भीतर और हाईवे पर वाहनों की गति कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर तो बने हैं, लेकिन इन पर सफेद पट्‌टी नहीं होने के कारण ये दूर से नजर नहीं आ रहे हैं। यहां अक्सर रात में हादसे हो रहे हैं। इसलिए ऐसे चिह्नित स्थानों पर रिफ्लेक्टर बॉक्स लगाए जाएंगे।

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