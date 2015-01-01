पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोविड 19:साप्ताहिक गोवाहाटी एक्सप्रेस की बुकिंग शुरू

बुरहानपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोविड 19 संक्रमण में करीब आठ माह बाद साप्ताहिक 05647-05648 गोवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन फिर शुरू हाेगी। ट्रेन के लिए टिकट आरक्षण की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू हो गई है। 25 दिसंबर को अप में ट्रेन क्रमांक 05648 सुबह 8.58 बजे और डाउन में गाड़ी क्रमांक 05647 दोपहर 3.43 बजे बुरहानपुर स्टेशन पहुंचेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें