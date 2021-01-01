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आयोजन:शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और हरा-भरा बनाने बुरहानपुर साइक्लोथॉन 14 को

बुरहानपुरएक घंटा पहले
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स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत बुरहानपुर को स्वच्छ, स्वस्थ और हरा-भरा बनाने के लिए 14 फरवरी को पूरा शहर जुटेगा। अवसर होगा दैनिक भास्कर और नगर पालिक निगम द्वारा कराई जा रही बुरहानपुर साइक्लोथॉन का। इसमें 10 से 15 वर्ष के बच्चे और 16 वर्ष से अधिक उम्र के महिला-पुरुष शामिल होंगे।

सुबह 7 बजे कलेक्टर कार्यालय से शुरू होने वाली स्पर्धा रेणुका माता मंदिर परिसर पहुंचकर समाप्त होगी। तीनों वर्ग में स्पर्धा का पहला पुरस्कार टाटा कंपनी की स्ट्राइडर साइकिल दी जाएगी। दूसरा मिक्सर और तीसरा पुरस्कार आयरन दिया जाएगा। ‘अपने हीरो खुद बनो’ के ध्येय वाक्य के साथ होने वाली स्पर्धा पूरी तरह निशुल्क रहेगी। इसक लिए लालबाग रोड स्थित दैनिक भास्कर कार्यालय व कमल टॉकीज रोड शासकीय कन्या स्कूल के पास फिटनेस वर्ल्ड पर पंजीयन किए जा रहे हैं। स्पर्धा के गिफ्ट पार्टनर टाटा कंपनी की स्ट्राइडर साइकिल के अधिकृत विक्रेता महेश साइकिल, फिटनेस वल्र्ड और समाजसेवी मंसूर सेवक हैं।

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