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नेपानगर विधानसभा उपचुनाव:चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा- चुनाव में किए सभी वादे करेंगे पूरे

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार विधायक सुमित्रा कास्डेकर, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मिले। उन्होंने नेपानगर विधानसभा के विकास पर चर्चा की। सीएम ने कहा जो भी वादे किए हैं, उसे पूरा किया जाएगा। जल्द ही क्षेत्र में विकास कामों की शुरुआत करेंगे। 2005 के पहले से काबिज पात्रों को वनभूमि के पट्टे देंगे। राजस्व की जमीन पर काबिज लोगों को भी पट्टे देंगे। नेपा अस्पताल का काम जल्द शुरू किया जाएगा। जल्द 1.40 करोड दिए जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने बताया मुख्यमंत्री चौहान ने उद्योग स्थापित कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का वादा किया है।

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