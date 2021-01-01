पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गेट भी संवारा:जर्जर परकोटे की मरम्मत कराकर बना रहे ‘सिटी ऑफ वॉल’

बुरहानपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

तीन शताब्दी पुराने और जर्जर हो रहे परकोटे को नगर निगम सिटी ऑफ वॉल में बदल रहा है। शहर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले शनवारा गेट से लगे परकोटे की मरम्मत कर इसे आकर्षक बनाया जा रहा रहा है। इसके अलावा शनवारा गेट को भी रंगाई-पुताई कर संवारा जा रहा है। 1731 ईस्वी में शहर की सुरक्षा के लिए तत्कालीन शासक आसफ जहां निजामुल्क ने आठ किलोमीटर लंबा परकोटा बनवाया गया था। लेकिन समय के साथ ही यह बदहाल होता चला गया। नगर निगम इसकी मरम्मत कराने के साथ इस पर जिले की ऐतिहासिक इमारतों, मुख्य पर्यटन स्थल और धरोहरों के चित्र बनवा रहा है, ताकि शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को यहां के इतिहास की जानकारी भी मिल सके।

परकोटे से जुड़ा इतिहास

300 साल से ताप्ती नदी की बाढ़ से भी बुरहानपुर शहर को बचा रहा है परकोटा।

70 लाख रुपए से एक दशक पहले किया गया था परकोटे का जीर्णोद्धार।

08 किलोमीटर लंबे परकोटे में 8 दरवाजे और चार खिड़कियां हैं।

चूना पत्थर, गुड़ और अन्य मसालों बना है परकोटा
300... साल बाद आज भी परकोटा पूरी मजबूती से खड़ा है। यह इसलिए क्योंकि इसके निर्माण में अलग तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। चूना पत्थर, गुड़, दाल और अन्य सामग्री के उपयोग से लेप बनाकर इससे ईंटों को जोड़ा गया है।2 से 3 मीटर मोटी परकोटे की दीवार आज भी शहर की सुरक्षा करती है। हालांकि अब शहर परकोटे के बाहर ज्यादा विकसित हो रहा है।

50 से ज्यादा जगह आक्रमण से बचने के लिए परकोटे पर लगाते थे तोपें।

200 साल तक परकोटा आक्रमणकारियों से शहर की सुरक्षा करता रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser