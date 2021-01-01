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नई योजना:बादलखोरा का जंगल औषधीय वनस्पतियों की खदान, 264 प्रजातियां होंगी संरक्षित

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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  • दो साल से सर्वे में जुटा जैव विविधता बोर्ड, इनके संरक्षण के लिए बनाएगा योजना

महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से सटा बुरहानपुर का बादलखोरा जंगल। यह औषधीय वनस्पतियों की खदान है। अब यहां की 264 औषधीय प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। इनमें 24 पेड़, बेल व झाड़ियां ऐसी हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसके लिए जैव विविधता बोर्ड दो साल से सर्वे में जुटा है। वनस्पतियों को चिह्नित कर इनके संरक्षण व संवर्धन की योजना बनाएंगे। इन्हें बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के माध्यम से जागरूकता लाएंगे। इन पर आधारित उद्योग की संभावनाएं तलाश कर प्रजातियों को बढ़ाने पर काम करेंगे। जैव विविधता बोर्ड लोक जैव विविधता पंजी तैयार कर रहा है। इसमें बुरहानपुर जिले की जैव विविधताओं की वर्तमान स्थितियों पर सर्वे चल रहा है। विलुप्त, दुर्लभ व अन्य वनस्पतियों को चिह्नित कर रहे हैं। इसमें वन विभाग मदद कर रहा है। वर्ष 2021 का सर्वे कोरोना महामारी की वजह से अधूरा रह गया था। अभी दल गांव-गांव में फसलों का सर्वे कर रहा है। इसके अलावा नए प्लान पर भी काम शुरू हो गया है।

संकटग्रस्त व विलुप्त होती प्रजातियां और इनकी खासियत

बीजा- बाजार में इसकी लकड़ी के बर्तन आसानी से मिलते हैं। इसमें रातभर पानी रखने से अर्क निकलता है। इसके सेवन से डायबिटीज कंट्रोल होती है। काली मूसली- इसकी जड़ से पाउडर बनाया जाता है। इसके सेवन से यौन शक्ति मजबूत होती है। यह विलुप्त प्रजातियों में से एक है। अर्जुन- इसके फल से बना चूर्ण त्रिफला के नाम से जाना जाता है। चूर्ण पानी में डालकर पीने से पेट दर्द सहित अन्य रोग दूर होते हैं। रोहिणी- इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा व खराश कम होती है। चूर्ण बनाकर पानी में सेवन करने से पेट का इंफेक्शन खत्म होता है। सलाई-धावड़ा- के गोंद के सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। यह जिले के जंगल में बड़ी मात्रा में हैं। अवैध कटाई के कारण ये प्रजाति कम हो रही है।

यहां पर बिखरी हैं समृद्ध प्रजातियां
ये प्रजातियां खकनार के मोहनगढ़, असीरगढ़, बादलखोरा, नेपानगर के जंगल में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं।

जिले में वनस्पतियों की यह है स्थिति

{ पेड़ों की 132 प्रजातियां हैं। इनमें आठ प्रजातियां संकट में हैं। रोहिणी, शीशम और भिलमा अति संवेदनशील स्थिति में हैं। { बेल की 37 प्रजातियां हैं। इनमें आठ दुर्लभ हैं। बाकी सभी संकट की स्थिति में हैं। { यहां झाड़ियों की 27 प्रजातियां हैं। इनमें से पांच संकट में हैं। बाकी अच्छी स्थिति में हैं। { जड़ी-बूटियों (शाखीय) की 60 प्रजातियां हैं। जो अच्छी स्थिति में हैं। { घास की 108 प्रजातियां हैं। ये सभी अच्छी स्थिति में है।

अवैध कटाई से संकट में हैं ये प्रजातियां
बुरहानपुर जिले के जंगल में अवैध कटाई से कई औषधीय प्रजातियां संकट में हैं। इनमें दही प्लास, तेलिया सागौन, मिसवॉक, गुग्गल, जंगली मुंगा आदि शामिल हैं। इनमें से भी काली मूसली, आंवला, बीजा, हलु, चिरोली, सिवान, बहेड़ा, अर्जुन, अंजन, सलाई, धावड़ा और सागौन संवेदनशील स्थिति में है। बेल प्रजाति में प्लास बेल्ट, पाणी बेल, सूअर कांड और दकाकंद विलुप्त हो रही है।
संभावनाएं ढूंढकर जीवों व वनस्पतियों पर होगा काम
^वनस्पतियों के अलावा जीव-जंतू सहित अन्य जैव विविधताओं पर सर्वे कर रहे हैं। इसे जल्द पूरा कर इनके संरक्षण पर काम शुरू किया जाएगा। बोर्ड ही इसका प्लान तैयार करेगा। इनकी संभावनाओं को ढूंढने पर भी काम करेंगे।
-जाहिद हसन जाफरी, सहायक प्रोफेसर व प्रोजेक्ट इंवेस्टिगेटर, जैव विविधता बोर्ड

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