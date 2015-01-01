पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राजस्व विभाग:कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की

बुरहानपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजस्व विभाग के प्रकरणों की शुक्रवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने समीक्षा की। कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में आरसीएमएस पोर्टल, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वसूली पत्रक, भू-अर्जन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सीएम हेल्पलाइन आदि की समीक्षा की गई। अपर कलेक्टर कैलाश वानखेडे और एसडीएम केआर बड़ोले आदि मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें