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विरोध और मांग:सहकारी समिति अधिकारी-कर्मचारी आज से हड़ताल पर

बुरहानपुर2 घंटे पहले
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कलमबंद हड़ताल को लेकर सहकारी समिति सदस्यों ने डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। - Dainik Bhaskar
कलमबंद हड़ताल को लेकर सहकारी समिति सदस्यों ने डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को ज्ञापन सौंपा।
  • 4 फरवरी से सरकारी राशन दुकानें व सहकारी समितियां रहेंगीं बंद

4 फरवरी से सहकारी समितियों के अधिकारी-कर्मचारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। इनके समर्थन में सरकारी राशन दुकान संचालक भी हैं। 4 फरवरी से सरकारी राशन दुकान और सहकारी समितियां पूरी तरह बंद रहेंगीं। आंदोलन के लिए सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने प्रशासन को सूचना देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष नरेंद्र आमोदे ने बताया कर्मचारी अपनी मांगों के लिए निराकरण के लिए लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। महासंघ ने समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, भृत्य और चौकीदार को सरकारी कर्मी घोषित करने, वेतन भत्ते, बीमा और दूसरी सुविधाओं का लाभ देने, पीडीएस में काटे गए राशन का आवंटन करने, कर्मचारियों पर बनाए गए प्रकरणों को वापस लेने, पीडीएस के कमीशन का भुगतान करने, गेहूं, चना, सरसाे, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य उपार्जन कार्य का कमीशन, प्रासंगिक व्यय जिसका भुगतान कई वर्षों से नहीं हुआ उसे जारी करने की मांग की है।

18 को करेंगे मुख्यमंत्री निवास का घेराव

आंदोलन के तहत 3 फरवरी को चेतावनी दी गई है। 4 फरवरी से कलमबंद हड़ताल, 18 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास का घेराव और 19 फरवरी को भाेपाल में चक्काजाम करने के साथ पूरे प्रदेश में उचित मूल्य दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद की जाएंगी। इस दौरान गजानन चाते, राजेश बौरसे, लखन यादव, राजकुमार दांगी, राजेंद्र डोंगरे और राजेश चौबे मौजूद थे।

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