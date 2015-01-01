पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पुरानी शिकायत:कपास फैक्ट्री संचालक को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का नोटिस

बुरहानपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राजस्व अफसरों को हाईवे की नपती में शनवारा में मिला अतिक्रमण

पुरानी शिकायत के आधार पर नपती करने में राजस्व अफसरों को शनवारा स्थित कपास फैक्ट्री का अतिक्रमण मिला। इसे हटाने के लिए एसडीएम कार्यालय से 24 घंटे का नोटिस दिया गया है। नगर निगम कार्यालय से अग्निशमन की व्यवस्था करने के लिए भी नोटिस दिया है। गुरुवार सुबह 11.30 बजे राजस्व अमला लोधीपुरा पहुंचा। यहां से पूरा अमला शनवारा स्थित कपास फैक्ट्री आया। तहसीलदार मुकेश काशिव फैक्ट्री मालिक दिनेश शाह से चर्चा करते बैठे रहे। बाहर राजस्व निरीक्षकों ने फैक्ट्री का इंदौर-इच्छापुर हाईवे से सटे क्षेत्र का खसरा और प्लांट नंबर निकाला। रिकार्ड से करीब 8 पाइंट बनाकर क्षेत्र की नपती शुरू की। इसमें फैक्ट्री का अधिकांश हिस्सा हाईवे से सटा नजर आया। हालांकि अफसरों ने अवैध कब्जे को एकजाई नहीं किया है। अफसरों ने बताया शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट होगी। एसडीएम कार्यालय से अतिक्रमण हटाने का नोटिस थमाया गया है। नगर निगम के सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार भी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण में फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिले। निगम अफसरों ने आग बुझाने के यंत्र रखने के निर्देश दिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें