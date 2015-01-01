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खाई में शव मिला:खाई में मिला मछली पकड़ने गए व्यक्ति का शव

बुरहानपुर20 मिनट पहले
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ग्राम उबादगढ़ में व्यक्ति रिश्तेदार के साथ ग्राम भूरवानी जाने के बाद घर नहीं लौटा। दो दिन तक तलाश करने के बाद खाई में शव मिला। बोकराटा चौकी अंतर्गत उबादगढ़ की घटना एक 40 वर्षीय व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम कांजरिया पिता छतरसिंह (40) निवासी उपला फलिया उबादगढ़ होना बताया। मृतक के भाई वेरसिंह पिता छतरसिंह ने पुलिस को बताया मंगलवार को ग्राम भुरवानी के रिश्तेदार के यहां उबादगड़ मछली पकड़ने गया था। उन्होंने बताया शाम को उनके साथ मेरा भाई ग्राम भूरवानी चले गया था। लेकिन कांजरिया घर वापस नहीं लौटा। कुछ लोग नाले के रास्ते में तलाश करने लगे। भूरवानी के रास्ते की ओर कुछ दूर नाले तरफ तलाश करने पर खाई तक पहुंचे, जहां खाई में शव पड़ा मिला। मृतक के भाई वेरसिंह की सूचना पर मर्ग कायम किया है। चौकी प्रभारी पिंकी सिसोदिया ने बताया मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है।

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