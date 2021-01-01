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वारदात:19 दिन से लापता किसान का शव गांव से पांच किमी दूर कुएं में मिला, मौत संदिग्ध

शाहपुर2 घंटे पहले
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19 दिन से लापता किसान का शव गांव से पांच किमी दूर एक खेत के कुएं में मिला। परिवार इसे संदिग्ध मौत बता रहा है, क्योंकि किसान को 15 जनवरी की रात किसी ने फोन कर बुलाया था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा था। बोदरली निवासी देवेंद्र पिता रघुनाथ चौधरी (35) को 15 जनवरी की रात 9.30 बजे किसी का फोन आया था।

परिवार वालों ने बताया किसी ने उसे फोन कर बुलाया था। इसके बाद वह नौकर की बाइक एमपी-12-ई-3871 लेकर चला गया था लेकिन इसके बाद घर नहीं लौटा। आसपास तलाशने पर भी उसका पता नहीं चला तो परिजन ने शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

बुधवार सुबह गांव से पांच किमी दूर चाकबारा के जंगल के पास सोनू जालमसिंग के खेत के कुएं में देवेंद्र का शव मिला। बाइक खेत से करीब 200 मीटर दूर खड़ी थी। जिस कुएं में शव मिला उस पर मुंडेर नहीं थी और आसपास काफी झाड़ियां उगी हुई हैं। कुएं में शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने देवेंद्र के परिवार और पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर कुएं से शव निकाला। पुलिस ने बताया शव करीब 19 दिन पुराना है। शरीर के कुछ हिस्से पानी में गल गए हैं। आरंभिक जांच में पुलिस ने हत्या की आशंका से इनकार किया है। मामले की जांच की जा रही है।

मिलनसार था देवेंद्र, जहां शव मिला, पास ही में उसका गन्ने का खेत है

देवेंद्र मिलनसार था। परिवार में बड़ा भाई, पत्नी, दो बच्चे और माता-पिता हैं। वह संयुक्त परिवार में रहता था। जिस जगह शव मिला, वहां से कुछ दूरी पर ही देवेंद्र का गन्ने का खेत है। वह अक्सर वहां आता-जाता था। ग्रामीणों ने बताया उसका किसी से विवाद भी नहीं था। स्वयं की खेती के अलावा वह मुनाफे पर खेत लेकर खेती करता था। जांच अधिकारी एसआई कुबेरसिंह जाटव ने बताया घटनास्थल पर विवाद होने या संदिग्ध परिस्थिति जैसे सबूत नहीं मिले हैं। मामले की जांच कर रहे हैं।

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