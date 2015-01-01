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इंदौर-इच्छापुर हाईवे:निर्माणाधीन होटल में मजदूर का संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • डेढ़ माह पहले मजदूरी के लिए देवास से आया था मजदूर, शराब का आदी था

इंदौर-इच्छापुर हाईवे पर शाहपुर फाटे के पास निर्माणाधीन होटल में मजदूर का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। मृतक डेढ़ माह से यहां मजदूरी कर रहा है। वह शराब पीने का आदि था। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
शिकारपुरा पुलिस को शनिवार सुबह 9.55 बजे से होटल में शव मिलने की सूचना मिली थी। मृतक सूरज पिता फूलसिंह निवासी देवास डेढ़ माह पहले यहां मजदूरी करने आया था। साथी मजदूरों ने बताया रात में खाना खाने के बाद वह सो गए थे, सुबह सूरज कब उठकर नीचे गया, इस बारे में जानकारी नहीं थी। सुबह वह पहली मंजिल की सीढ़ियों के पास बेसुध पड़ा मिला था। शिकारपुरा पुलिस ने मौके पर मजदूरों के बयान लिए है। एफएसएल टीम ने भी यहां जांच की है। मजदूर नेकसिंह ने बताया सूरज डेढ़ माह से यहां रह रहा था। छह मजदूर दूसरी मंजिल पर ही साेते है। वह शराब पीने का भी आदी था लेकिन किसी से कभी विवाद नहीं हुआ।
सिर में गहरी चोट, दीवार पर खून के निशान
एफएसएल टीम को जांच में संदिग्ध परिस्थिति में सूरज का शव मिला। सूरज को सिर में गहरी चोट है और पास ही दीवार पर खून के निशान भी है। जिससे लग रहा है कि उसका सिर इससे टकराया है। शव दीवार से लगकर ही पड़ा मिला था। पास ही में एक चादर भी रखी हुई है।
मामला संदिग्ध, जांच की जा रही है
संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। मृतक के सिर में गहरी चोट है। एफएसएल की रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मामले की जांच की जा रही है।
- बीपी वर्मा, सीएसपी बुरहानपुर

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