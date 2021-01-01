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शहर से कृषि उपज मंडी की दूरी ज्यादा होने से:दर्यापुर-शाहपुर में पंजीयन केंद्र शुरू करने की मांग, पंजीयन कराने के लिए 30 से 40 किमी दूर शहर या दूसरे पंजीयन केंद्र जाना पड़ रहा

बुरहानपुरएक घंटा पहले
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  • दर्यापुर का पंजीयन केंद्र इस बार बंद

जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो गया है लेकिन दर्यापुर और शाहपुर में पंजीयन केंद्र नहीं होने से यहां के किसान परेशान हो रहे हैं। उन्हें पंजीयन कराने के लिए 30 से 40 किमी दूर शहर या दूसरे पंजीयन केंद्र जाना पड़ रहा है।

समर्थन मूल्य पंजीयन के लिए जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था तुकईथड़, सीवल, धुलकोट, एमागिर्द सेवा सहकारी संस्था, सहकारी विपणन संस्था मर्यादित बुरहानपुर और वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था लोनी में 25 जनवरी से पंजीयन शुरू हुए हैं। पिछले साल दर्यापुर में भी खरीदी केंद्र बनाया गया था। शाहपुर में पंजीयन और खरीदी के लिए पिछले साल आंदोलन भी हुआ था लेकिन इस बार नया केंद्र नहीं बनाया गया, वहीं दर्यापुर केंद्र को भी बंद कर दिया गया।

इससे किसान नाराज हैं। किसान कैलाश महाजन, प्रमोद पाटील, मेघनाथ प्रजापति और सैयद नजाकत अली ने बताया पिछले साल दर्यापुर सोसायटी में खरीदी हो रही थी। शाहपुर में पंजीयन कराने की मांग की थी लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। इस बार केंद्र काफी दूर है। पंजीयन शहर की मंडी में कराने के बाद जब खरीदी शुरू होगी तो काफी दूर जाना पड़ेगा। वाहन में ईंधन और किराया ज्यादा लगेगा।

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