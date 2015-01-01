पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:डिप्टी कलेक्टर संक्रमित, एक अन्य की रिपोर्ट भी पॉजिटिव; ठंड में बढ़ सकती है संक्रमण दर

बुरहानपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • उपचुनाव और त्योहारों में सोशल डिस्टेंस नहीं दिखा, इसके बावजूद नवंबर में सिर्फ 12 पॉजिटिव

पिछले आठ महीने में सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीज नवंबर में ही मिले हैं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट में दो नए मरीज मिले हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर दीपकसिंह चौहान और श्रीनगर कॉलोनी की 52 वर्षीय महिला शामिल है। इस महीने सिर्फ 12 मरीज मिलना राहत की बात तो है, लेकिन अब खतरा और बढ़ गया है। क्योंकि पिछले दिनों हुए उपचुनाव और त्योहारों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया गया। वहीं अब ठंड का मौसम आने से संक्रमण और बढ़ने का डर है। डॉक्टर भी इस बात को मान रहे हैं। वहीं प्रशासन की कमजोर पड़ती सख्ती और निजी क्लीनिकों की लापरवाही भी इसका बड़ा कारण है। अब तक सबसे ज्यादा छूट इसी महीने में देखने को मिली है। लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने के साथ मास्क लगाने में कोताही बरती। नेपानगर एसडीएम विशा माधवानी 14 नवंबर से 10 दिन के अवकाश पर हैं। ऐसे में डिप्टी कलेक्टर दीपकसिंह चौहान छह दिन से उनका प्रभार संभाल रहे थे। इस बीच वे कुछ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए। इसके बाद लक्षण दिखने पर उन्होंने कोरोना की जांच कराई। मोहम्मदपुरा स्थित प्रशासनिक कॉलोनी के एक बंगले में उन्हें होम क्वारेंटाइन किया गया है। वहीं श्रीनगर कॉलोनी निवासी 52 वर्षीय महिला की पॉजिटिव जांच रिपोर्ट इंदौर से मिली है। इन्हें मिलाकर अब तक जिले में797 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 767 स्वस्थ हो चुके हैं। 26 लोगों ने दम तोड़ा है।

इस महीने निजी क्लीनिकों से अब तक नहीं मिली मरीजों की सूची
जिले में 100 से ज्यादा निजी क्लीनिक हैं। इनमें से 25 क्लीनिक पिछले महीने तक मरीजों की जानकारी देते रहे लेकिन इस माह इन क्लीनिकों से सूची आना बंद हो गई। क्लीनिक संचालक शुरू से ही मरीजों की सूची नहीं भेज रहे थे। अधिकांश जगह मरीज पहुंच रहे हैं। उन्हें दवाइयां भी दे रहे हैं।
ठंडे व गर्म मौसम से सर्दी-खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े
शुक्रवार को दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 15 दिन से मौसम दिन में गर्म और रात में ठंडा रह रहा है। ऐसे में जिले में सर्दी-खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं।

आमजन से लेकर नेताओं पर भी कार्रवाई लेकिन लापरवाही भारी
मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पुलिस और प्रशासन ने 20 जून से जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की। इसमें करीब19 हजार से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया। इनसे 12 नवंबर तक 18 लाख52 हजार 830 रुपए जुर्माना वसूला गया। उपचुनाव में कुछ नेताओं पर भी उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंस नहीं दिख रहा है। कई लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं।

जिला अस्पताल में रोज पहुंच रहे 100 मरीज
मौसम के इस मिजाज के बीच जिला अस्पताल में रोजाना करीब 100 मरीज पहुंच रहे हैं। कुछ मरीज फीवर क्लीनिक में भी जा रहे हैं। उन्हें यहां से दवाई दी जा रही है या भर्ती होने के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। कोरोना के पीक समय में लोग अस्पताल आने में कतरा रहे थे। हालांकि अब संक्रमित कम होने से लोगों की हिम्मत खुली है।
प्रतिबंधित दवाइयां भी मरीजों को दी जा रही
सर्दी-खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज निजी अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं। यहां से और मेडिकल स्टोर्स से उन्हें प्रतिबंधित दवाइयां भी दी जा रही है। संक्रमण के शुरुआती दिनों में सैनिटाजर के दाम को लेकर मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई करने वाले अफसरों का इस ओर ध्यान नहीं है। यह लापरवाही और भी भारी पड़ सकती है।
15 दिन से किसी क्लीनिक से नहीं मिली मरीजों की सूची
^पिछले 15 दिन से किसी भी निजी क्लीनिक से मरीजों की जानकारी नहीं मिल रही है। संभवतः मरीज नहीं होंगे या संचालक जानकारी छुपा रहे हैं।
-डॉ. विक्रम वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी बुरहानपुर

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें