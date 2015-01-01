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8वीं फेल:आठवीं फेल नफीस बन गया सीबीआई का नकली एसआई

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने कहा- उसकी पुलिस बनने की चाहत थी, मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है युवक

8वीं फेल सीबीआई के नकली एसआई को पुलिस ने गुरुवार रात हमीदपुरा से पकड़ा। हालांकि इस नकली एसआई ने कोई रंगदारी या अवैध वसूली नहीं की। बस उसे पुलिस बनने की चाहत थी लेकिन पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाने के कारण उसका सपना अधूरा रह गया। इसलिए उसने नकली एसआई बनने की ठानी और वर्दी सिलवाने के साथ नकली आईडी कार्ड भी बनवा लिया। हमीदपुरा निवासी नफीस पिता हाफिज अंसारी करीब 15 दिन से एसआई की वर्दी पहनकर क्षेत्र में घूम रहा था। अपने जन्मदिन पर उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटी थी। वर्दी में मिठाई बांटते समय लोगों ने उससे थाने के बारे में पूछा तो नफीस ने खुद को कोतवाली में पदस्थ बताया। कुछ लोग उसका स्वागत करने कोतवाली पहुंचे लेकिन उन्हें वहां से भगा दिया गया। झूठ बोलने पर कुछ लोगों ने उसे पीटा भी। उसके वर्दी पहनकर घूमने की शिकायत लोगों ने ही गणपति नाका थाने में की थी। गुरुवार रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नफीस ने बताया बचपन से ही पुलिस बनना चाहता था लेकिन 8वीं फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पिता पावरलूम में मजदूरी करते हैं। पहचान के टेलर से एसआई की वर्दी सिलवाई थी। बाजार से स्टार, टोपी व वर्दी का दूसरा सामान खरीदा था।

कैमरा देख बोला- मेरी तस्वीर टीवी में आएगी
गणपति नाका थाने में नफीस के फोटो खींचने पर पहले वह डर गया। फिर कैमरा देखकर बोला मेरी तस्वीर टीवी में आएगी क्या। जवाब हां में मिलने पर वह खुश हाे गया और अच्छे से फोटो खिंचवाने लगा।
^युवक पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा था। हालांकि उसकी अवैध वसूली या रंगदारी की शिकायत नहीं है लेकिन स्वयं को शासकीय कर्मी बताना भी अपराध है। मामले की जांच कर केस दर्ज करेंगे।
-केके धुर्वे, थाना प्रभारी, गणपति नाका थाना

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