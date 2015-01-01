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दीपावली पर्व:खाद्य विभाग ने तीन दुकानों को दिए नोटिस

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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दीपावली पर्व के दौरान दूषित और मिलावटी मिठाई और खाद्य सामग्री का विक्रय न हो, इसलिए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग ने शहर में मिठाई, नमकीन दुकानों और दूध डेयरी की जांच की और तीन दुकानों में अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी किया है। खाद्य निरीक्षक कमलेश डावर ने बताया त्योहार के दौरान बाजार में दूषित खाद्य सामग्री बेचने से रोकने के लिए जांच कर सैंपल लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांच के दौरा कान्हा डेयरी प्रगति नगर से भैंस का दूध, तिलोक केटर्स से बेसन और बलूसाई का नमूना और कुंदन स्वीट्स से मावा बर्फी की नमूना लिया है। यहां अनियमितता मिलने पर नोटिस भी जारी किए हैं।

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