पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

दूतावास:फ्रांस के राजदूत ने किया नर्मदा में नौका विहार

बुरहानपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन पत्नी के साथ शनिवार शाम 4 बजे महेश्वर पहुंचे। उनके साथ दिल्ली दूतावास के सुरक्षा अधिकारी व कमांडो भी अलग वाहन में आए। शहर में धामनोद रोड से नगर में प्रवेश किया। जय स्तंभ चौराहे पर यातायात को रोक दिया गया। नर्मदा रिट्रीट में कुछ देर रुककर वे अहिल्या घाट से किला परिसर होकर हेरिटेज होटल पहुंचे। अपनी निजी यात्रा पर आए लेनिन का दौरा कानून व सुरक्षा को देखते हुए गोपनीय रखा था। उनका निजी कार्यक्रम होने से मीडिया को दूर रखा गया। कुछ देर हेरिटेज होटल में रुकने के बाद शाम को वे पत्नी के साथ किला परिसर होकर अहिल्या घाट पर पहुंचे। जहां चप्पू वाली नाव में सुरक्षा बलों के साथ लाइफ जैकेट पहनकर नौका विहार किया। नर्मदा तट पर ऐतिहासिक धरोहरों के साथ मोबाइल से फोटो भी नौका विहार के दौरान खींचवाए। इस दौरान खरगोन से एनडीआरएफ की टीम व सुरक्षाकर्मी भी अलग-अलग नावों में साथ चल रहे थे। लेनिन रविवार को पूजा व दर्शनीय स्थल घूमकर दोपहर इंदौर रवाना होंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें