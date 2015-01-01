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दीपोत्सव:हिंदू सेवा समिति ने सांई मंदिर में मना दीपोत्सव

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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गुरुवार शाम लालबाग हिंदू सेवा समिति द्वारा दीपोत्सव मनाया गया। रेलवे स्टेशन के सामने सागर टावर चौराहा के पास श्री साईं मंदिर में महा आरती कर प्रसाद वितरित की। मंदिर को 100 दीपों से सजाया गया। चौराहा पर स्थित गणेश मंदिर, निम्नेश्वर हनुमान मंदिर, शनि मंदिर, भगवान श्री राम जी, सहस्त्रबाहु अर्जुन और अंबेडकर जी के चित्र के चारों और दीप जलाए गए। समिति सदस्यों ने कोरोना वायरस से मुक्ति शहर विकास और खुशहाली के लिए कामना की।

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