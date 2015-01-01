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विदेशी पटाखे:देवी-देवता की तस्वीर लगे व विदेशी पटाखे बेचे तो होगी जेल

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • हर साल दीवाली पर 30 से 40 प्रतिशत चायना पटाखे आते हैं, सस्ते होने के कारण मांग ज्यादा

इस बार दीवाली पर बाजार में देवी-देवता की तस्वीर लगे और विदेशी पटाखे बेचना व्यापारियों काे महंगा पड़ सकता है। उन्होंने ऐसा किया तो जेल तक हो सकती है। राज्य सरकार ने इन पटाखों को बेचने और स्टॉक करने पर रोक लगा दी है। 7 नवंबर से शहर में पटाखा बाजार लगने वाले है, इसके ठीक पहले आए इस निर्णय ने व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया है।
दशहरा मैदान पर लगने वाले पटाखा बाजार के लिए गुरुवार को दुकानों का आवंटन हुआ। यहां भी व्यापारी सरकार के नए नियम को लेकर बात करते नजर आए। हालांकि विदेशी पटाखों का स्टॉक करने की बात पर किसी व्यापारी ने सही जवाब नहीं दिया। सभी ने कहा चायना से माल आता था, लेकिन कोरोना के बाद से यह बंद है। माल नहीं तो हम बेचेंगे कैसे। गुरुवार को नगर निगम ने लॉटरी सिस्टम से 43 दुकानें आवंटित की। हालांकि हर साल 58 दुकानें लगती थीं, लेकिन नए लायसेंस जारी नहीं होने के कारण इस साल संख्या कम हुई है। नए लायसेंस जारी होते हैं, ताे उन्हें भी दुकानें आवंटित की जाएंगी। 7 नवंबर से 10 दिन तक दुकानें लगेंगीं।
विदेशी पटाखे मिले, तो दंडात्मक कार्रवाई होगी
नीलामी से पहले राजस्व अधिकारी मोहनलाल सोलंकी ने पटाखा बाजार की नियम-शर्ते व्यापारियों को बताई। इसमें कोरोना संक्रमण से बचाव, अग्निशमन यंत्र के साथ सरकार के नए निर्देशों की जानकारी दी। साेलंकी ने बताया विदेशी और देवी-देवता के चित्र वाले पटाखे बेचना प्रतिबंधित है। अगर दुकान पर ऐसे पटाखे मिले तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसमें दो साल तक जेल का भी प्रावधान है। सभी व्यापारियों को नियम बताने के बाद बकायदा सहमति पत्र पर उनके हस्ताक्षर लिए गए।

58 दुकानों की लॉटरी पर आपत्ति, इस कारण नगर निगम ने बदली लॉटरी की प्रक्रिया गुरुवार सुबह 11 बजे से रेणुका देवी मंदिर परिसर में नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। लॉटरी सिस्टम में सभी 58 दुकानों को शामिल करने पर व्यापारियों ने आपत्ति ली। उन्होंने कहा हमने आज समय पर आकर 10 हजार रुपए भर दिए। लेकिन लॉटरी में फ्रंट की दुकानें नहीं मिली तो नुकसान होगा। बाद में लायसेंस लेने वालों को फायदा मिलेगा। इस पर निगम अधिकारियों ने चर्चा की और एक तरफ की 1 से 22 और दूसरी तरफ की 58 से 37 नबंर की कुल 43 दुकानों की ही लॉटरी निकाली गई। नीलामी में वित्त उपायुक्त एसआर सिटोले, उपायुक्त कमलेश पाटीदार और संपत्ति कर अधिकारी किरण जोगदंड मौजूद थे।

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