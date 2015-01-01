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अतिक्रमणकारी:जंगल कटाई नहीं रोक पाए, डिप्टी रेंजर व बीट गार्ड निलंबित

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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  • नावरा रेंज की डेहरिया बीट में कटे थे एक हजार से ज्यादा पेड़

नावरा रेंज की डेहरिया बीट के कक्ष क्रमांक 262 और 263 में अतिक्रमणकारी और लकड़ी माफियाओं ने एक हजार से अधिक पेड़ काट दिए लेकिन डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड ने लंबे समय तक यह जानकारी विभाग से छुपाए रखी। इसकी उच्च स्तर तक शिकायत होने पर डीएफओ सौरभ चौधरी ने गुरुवार को डिप्टी रेंजर मांगीलाल चौहान और बीट गार्ड हीरालाल डावर को निलंबित कर दिया।
डेहरिया बीट में इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सबसे पहले भास्कर सामने लाया था। इसके बाद डीएफओ सौरभ चौधरी ने बुधवार को डेहरिया, नीमसेटी और घाघरला जंगल का दौरा किया था। उन्होंने यहां जंगल कटाई देखकर अफसर-कर्मचारियों पर नाराजगी जताई थी। लापरवाही सामने आने पर दूसरे दिन गुरुवार को उन्होंने डिप्टी रेंजर चौहान और बीट गार्ड डावर को निलंबित कर दिया। डेहरिया बीट में बारिश के दौरान ये पेड़ काटे गए थे लेकिन विभागीय अधिकारियों को इसकी सुध नहीं थी। बीट गार्ड ने भी इसकी जानकारी विभाग को नहीं दी। जबकि वन विभाग द्वारा हर महीने एक बीट गार्ड से दूसरी बीट की जांच कराई जाती है। क्षेत्र में कई बीट गार्ड वर्षों से तैनात हैं। विभाग न उनका तबादला कर रहा है और न वे यहां से हटना चाहते हैं। बीट गार्ड राहुल शर्मा सागफाटा बीट में करीब 13 साल से हैं। वे 2007 में यहां पदस्थ हुए थे। बीट गार्ड लक्ष्मण मुजाल्दे बाकड़ी में करीब 14 साल से हैं। नीमसेटी बीट में मांगीलाल कुल्हारे को लगभग 12 साल हो गए हैं। सुरसिंह सोलंकी बाकड़ी बीट में 7 साल से पदस्थ हैं।
वन बचाने में असफल रहे, इसलिए किया निलंबित
^डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड वन बचाने में असफल रहे। इसलिए उन्हें निलंबित किया है। हम वन संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-सौरभ चौधरी, डीएफओ बुरहानपुर

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