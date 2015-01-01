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रेलवे कर रहा तैयारी:छठ पूजा के बाद कोविड स्पेशल ट्रेनें बंद हो जाएंगी, पहले की तरह नियमित ट्रेनें चलेंगीं

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • नेपानगर में लॉकडाउन से लेकर अब तक बंद हैं कईं ट्रेनें, यात्रियों को हो रही परेशानी

कोरोना संक्रमण के बीच करीब सात महीने से अधिकांश नियमित ट्रेनों का संचालन बंद है। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फिलहाल सीमित रूप से कुछ ट्रेनें कोविड-19 स्पेशल के रूप में संचालित कर रहा है लेकिन सूत्रों के अनुसार अब इनका संचालन भी 30 नवंबर तक ही किया जाएगा। छठ पूजा के बाद 1 दिसंबर से पहले की तरह नियमित ट्रेनें संचालित होने की संभावना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि छठ पूजा तक ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ रहती है। अगर अभी सारी ट्रेनें चालू हो गईं ताे भीड़ उमड़ेगी। इसलिए सारे त्योहार खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। गाैरतलब है कि लाॅकडाउन के बाद से नेपानगर स्टेशन पर अधिकांश यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही काशी एक्सप्रेश शुरू की गई, लेकिन नेपानगर स्टेशन पर इसका स्टॉपेज नहीं दिया गया। इसी तरह झेलम एक्सप्रेस, पठानकोट एक्सप्रेस और अन्य छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। अब बताया जा रहा है कि कोविड-19 का फैलाव कम होने और सारे त्योहार निपटने के बाद 1 दिसंबर से नियमित रूप से रेलवे पहले की तरह यात्री ट्रेनें शुरू करेगा।

अभी यह आ रही दिक्कत

  • करीब सात महीने से हजारों यात्रियों को सफर करने में परेशानी आ रही है। जनरल टिकट मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। 4 ट्रेनों का नेपानगर में स्टॉपेज नहीं है।
  • बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अप-डाउनर्स नेपानगर से महाराष्ट्र के अलावा आसपास के अन्य शहरों में आवागमन करते हैं। लेकिन ट्रेनें बंद होने से इन सभी को परेशानी हो रही है।
  • जनरल टिकट नहीं मिलने से लोग स्लीपर कोच में सफर कर रहे हैं। वहीं कोविड-19 ट्रेनों का किराया 20 से 30 रुपए तक अधिक होने के कारण भी यात्रियों को अतिरिक्त राशि खर्च करना पड़ रही है।

नेपानगर में रुकेगी काशी एक्सप्रेस, रेलवे को भेजा रिकार्ड
नेपानगर में अन्य ट्रेनों की तरह सबसे महत्वपूर्ण काशी एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी है। सुबह के समय इटारसी की ओर से आने वाली यह पहली ट्रेन है। इसको लेकर सांसद नंदकुमारसिंह चौहान की ओर से रेलवे को पत्र भेजा गया है। वहां से नेपानगर के टिकट कलेक्शन का रिकार्ड मांगा गया था। यह रिकार्ड भी भेज दिया गया है। अब नियमित ट्रेन संचालन शुरू होने पर काशी एक्सप्रेस भी नेपानगर में रुकेगी।
सांसद से चर्चा की, रेलवे ने रिकार्ड मांगा
^सांसद से चर्चा की गई है। उन्होंने रेलवे विभाग को पत्र लिखा था। इसके बाद वहां से टिकट कलेक्शन का रिकार्ड मांगा गया। उम्मीद है कि दिसंबर से काशी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों का स्टॉपेज नेपानगर स्टेशन पर शुरू हो जाएगा।
रवि मलानी, सदस्य रेलवे सलाहकार समिति​​​​​​​

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