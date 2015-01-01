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किसान सम्मेल:किसान सम्मेलन का सीधा प्रसारण आज

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा 18 दिसंबर को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में किसानों को खरीफ 2020 की फसल नुकसानी की राहत राशि का ऑनलाइन वितरण किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण नेपा क्लब में दोपहर 12 बजे से एलईडी पर दिखाया जाएगा। नपा अध्यक्ष राजेश चौहान ने सभी किसानों से अपील की है कि नेपा क्लब में उपस्थित होकर कार्यक्रम देखें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की 2020 में खरीफ फसल खराब हो गई थी, उन्हें राहत राशि दी जाएगी।

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