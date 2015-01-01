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पुष्य नक्षत्र:दाेगुनी गति से बाजार में उठाव, 3 करोड़ का कारोबार

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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  • सराफा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दिखी रौनक, बढ़ी चहल-पहल

अधिक मास आने से बाजार में रौनल लौटने में मदद मिली है। जुलाई-अगस्त में बाजार जितना नीचे था, उतनी दाेगुनी गति से उठाव आया है। पुष्य नक्षत्र पर बाजार में चहल-पहल रही। सराफा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रौनक दिखी। देरशाम तक बाजार में भीड़ रही। शुभ मुहूर्त पर करीब 3 करोड़ से अधिक का सराफा बाजार रहा।

सराफा : 1 करोड़ के गहनों के आर्डर बुक
सराफा बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक के गहनों के आर्डर मिल चुके हैं।सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष उपेंद्र श्राफ पुष्य नक्षत्र में 2 करोड़ का कारोबार हुआ है। धनतेरस पर और ज्यादा उठाव की उम्मीद है।
ऑटोमोबाइल : 150 बाइक-कार बुक
150 से ज्यादा बाइक, 12 से ज्यादा कार बुक। धनतेरस-दीपावली तक 400 वाहनों के उठाव से 3 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। डीलर केडी पटेल कहते हैं पुष्य नक्षत्र पर 100 से ज्यादा बाइक से 1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ।
इलेक्ट्रॉनिक : 50 लाख के आइटम बुक
50 लाख रुपए से अधिक के आइटम बुकसबसे ज्यादा डिमांड कूलर, फ्रीज, वाशिंगमशीन, एलईडी, एलसीडी की रही। व्यापारी मंसूर सेवक कहते हैं दो दिन से बाजार में अच्छा उठाव है। एक दिन में 35 लाख से ज्यादा का कारोबार हुआ है।

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