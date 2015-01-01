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नाबालिग से दुष्कर्म:खेत जा रही नाबालिग से दुष्कर्म, केस दर्ज

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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खेत जा रही नाबालिग से दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बसाली निवासी 14 वर्षीय नाबालिग सुबह 11 बजे खेत जाने के लिए निकली थी। तभी गांव के युवक मनोज पिता मगन (24) ने खेत के पास ही उसे पकड़ लिया। मनोज ने उसका मुंह दबा लिया और उसे खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को मनोज ने जान से मारने की धमकी दी। वहां से भागकर नाबालिग घर पहुंची और माता-पिता को घटना की जानकारी दी। शनिवार रात पीड़िता अपने पिता के साथ थाना पहुंची और मनोज की शिकायत की। शिकायत पर खकनार पुलिस ने मनोज पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।

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