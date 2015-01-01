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प्रेसवार्ता:सांसद बोले- ज्वार की खरीदी के लिए अगले साल दिल्ली में लड़ेंगे

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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इस साल असमय बारिश से बदरंग हुई ज्वार संभवतः समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जाएगी। इसके संकेत इंदौर संभाग किसान सम्मेलन प्रभारी व सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने गुरुवार को दिए। पुराने रेस्ट हाउस में चर्चा में उन्होंने कहा सरकार के खरीदने का एक सिस्टम है। उसी से सरकार चलती है। एफएक्यू में एक प्रतिशत से कम दागदार ज्वार मांग रहे हैं। इसके लिए अगले साल दिल्ली जाकर लड़ेंगे। सांसद ने यह बात तब कही, जब समर्थन मूल्य खरीदी का पूरा समय निकल गया और उनके गृह जिले में ही एक दाना ज्वार तक नहीं खरीदी गई।
सांसद ने कहा सीएमवी वायरस से प्रभावित 2800 केला उत्पादक किसानों को 2 करोड़ 84 लाख रुपए मुआवजा देंगे। इसके लिए परमानंदजी गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। सांसद बोले प्रयास करूंगा कि जिले में जल्द कपास खरीदी शुरू हो सके। ताप्ती मिल चालू करने का निर्णय नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के हाथ में है। इसके लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से दो बार मिला हूं।
यात्रियों की संख्या कम होने से बंद हुई ट्रेनें
सांसद बोले केंद्र सरकार ने देशभर के स्टेशनों पर यात्रियों के चढ़ने-उतारने का सर्वे किया था। जहां ट्रेनों के मान से यात्रियों की संख्या कम थी। उन स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टापेज बंद किया है। इसमें अकेला नेपानगर ही नहीं है। फिर भी मैंने रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से विशेष आग्रह किया है। सेकंड क्लास, कॉमन ट्रेन शुरू होते ही हम फिर मांग तेज करेंगे।

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