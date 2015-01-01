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संक्रमण:रात का तापमान 30 गिरा, कोहरे में 100 मीटर देखना भी मुश्किल

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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  • सिस्टम का असर पड़ा कमजोर, मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में गिरावट आएगी, दिन में भी ठंडी हवा का असर

उत्तरी हवाओं का असर बढ़ने से जिले का तापमान गिरने लगा है। एक दिन में ही न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक घट गया है। सुबह कोहरे के कारण सड़क पर 100 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग की मानें तो अब तापमान में और गिरावट आएगी और दिन में भी ठंडी हवा का असर रहेगा। अरब सागर में बना सिस्टम कमजोर हो गया। नमी नहीं आने से मौसम साफ हो गया है और उत्तरी हवाओं का असर बढ़ता जा रहा है। शहर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। शहर से ज्यादा ठंडा नेपानगर रहा। गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि नेपानगर में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन में भी ठंडी हवा चली। दोपहर 11 बजे तक धूप बेअसर रही। शाम 4 बजे बाद ही ठंड का असर बढ़ गया।

आगे ऐसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ है व उत्तरी हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। दिसंबर के आखिर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी। उत्तर में बर्फबारी हो रही है। यह लगातार जारी रही तो तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। दिन में भी ठंडी हवा चल सकती है। सुबह कोहरे का असर रहेगा।

फसलों को होगा फायदा, संक्रमण से करें बचाव
तापमान गिरने से फसलों को फायदा होगा। सिस्टम के असर से हुई बारिश के कारण फसलों को अच्छा पानी मिल गया है। मौसम ठंडा होने से गेहूं और चना फसल को फायदा है लेकिन कोहरे का असर ज्यादा रहा तो चने में इल्लियां लग सकती हैं। ठंड बढ़ने से स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है। ऐसे में सावधानी जरूरी है। कोरोना संक्रमण ठंड में तेजी से फैल सकता है। इसलिए तापमान कम होने पर सावधानी बरतना होगी। तबीयत बिगड़ने पर तुरंत जांच और इलाज कराना जरूरी है।

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