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अनदेखी:शहर के 46 स्कूलों में पहुंचे सिर्फ 12 हजार यूनिफाॅर्म, गांवों के स्कूलों में एक भी नहीं

बुरहानपुरएक घंटा पहले
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  • जिन स्वसहायता समूहों को जिम्मेदारी दी उनमें 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं हैं अर्द्धकुशल
  • 60 हजार में से सिर्फ 12 हजार यूनिफॉर्म तैयार

स्कूल यूनिफार्म तैयार करने वाले स्वसहायता समूहों में 60 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं अर्धकुशल हैं। 40 फीसदी ही कुशल हैं, उनमें भी कुछ को कपड़े की कटाई नहीं आती। यही कारण है कि यूनिफाॅर्म की सिलाई का काम धीमा है। शहरी क्षेत्र के 46 स्कूलों में सिर्फ 12 हजार यूनिफाॅर्म ही पहुंच पाए हैं। उधर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अभी तक एक भी यूनिफाॅर्म नहीं पहुंचा है।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के करीब 60 हजार विद्यार्थी दर्ज हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण उन्हें यूनिफाॅर्म नहीं बंट पाई। जुलाई-अगस्त से यूनिफाॅर्म बनवाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके मद्देनजर जिलेभर के करीब 300 से ज्यादा स्वसहायता समूह सक्रिय हो गए। जिन 80 से ज्यादा समूहों का पंजीयन किया गया है, उनमें अधिकांश महिलाएं सिलाई में अर्धकुशल निकलीं। उनके लिए प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं। अधिकांश समूह प्रशिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। कई जगह प्रशिक्षकों की अनुपस्थिति में काम ठप पड़े हैं।

यह है जिले के समूहों की स्थिति : चार दिन से बंद पड़ा चिंचाला का सेंटर

जय अंबिका, जय दशा मां और जय शेरावाली महिला समूह का चिंचाला में एक ही सेंटर बनाया गया है। लेकिन यह सेंटर पिछले करीब चार दिन से बंद पड़ा है। सेंटर की प्रमुख भारती प्रहलाद नहीं पहुंच रहीं हैं। समूह की महिलाओं का कहना है प्रशिक्षक छुट्टी पर हैं, इसलिए कोई भी यूनिफार्म सिलाई के लिए नहीं आ रहा है।

बुरहानपुर से बुलवा रहे कपड़ा

गोपाल नगर में श्री सांई, एकता व सद्गुरु समूह का एक सेंटर चल रहा है। यहां अधिकांश महिलाएं प्रशिक्षित व सिलाई-कढ़ाई में कुशल हैं। अध्यक्ष सुलोचना माली ने बताया बुरहानपुर के एक सेंटर से कपड़ा कटिंग कर बुलवा रहे हैं। मशीनें लेकर काम शुरू किया है।

कटनी से बुलवाया शर्ट का कपड़ा

जैनाबाद समूह की रेखा पाटील कहती हैं आसपास के सभी समूहों ने मिलकर कटनी के विक्रेता से कांट्रेक्ट किया है। वहां से शर्ट का कपड़ा कटिंग कर बुलवाया है, क्योंकि महिलाएं सिर्फ सिलाई, काच-बटन और प्रेस करना ही जानती हैं।

खकनार ब्लॉक में 32 समूह, पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहीं सदस्य

खकनार ब्लॉक में करीब 32 समूह यूनिफार्म बना रहे हैं। लेकिन यहां सदस्य पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहीं हैं। इन क्षेत्रों के लिए चार सेंटर शुरू किए गए हैं। यहां छह प्रशिक्षक कटाई और सिलाई सिखा रहे हैं। करीब 25 समूह ऐसे हैं, जो प्रशिक्षक के भरोसे चल रहे हैं।

20 समूहों में मशीन भी नहीं

देड़तलाई टीम की गीता ने कहा यहां 5 समूह सक्रिय हैं। 300 सलवार, 500 ट्यूनिक सील चुके हैं। 20 समूहों की सदस्य प्रशिक्षित नहीं हैं, इसलिए मशीन भी नहीं है। अधिकांश सदस्यों को सिलाई नहीं आती।

19 दिन से शुरू हुई सिलाई

तुकईथड़ के 3 समूहों की 20 महिलाएं एक ही सेंटर में काम कर रही हैं। तीनों समूहों को 7500 ट्यूनिक, सलवार व पेंट सीलने का काम दिया है। इनमें से अभी सिर्फ 550 ट्यूनिक ही बन पाए हैं।

प्रशिक्षक सिखा रहे

कुछ महिलाएं यूनिफार्म की फिनिशिंग करने में कमजोर हैं। उन्हें प्रशिक्षक इसकी बारीकियां सीखा रहे हैं। सभी केंद्रों पर काम चल रहा है। -विजय सोनवणे, बीएम खकनार

यूनिफार्म नहीं बंटा

अजीविका मिशन समूहों से यूनिफाॅर्म सिलवा रहे हैं। अभी किसी स्कूल में वितरण शुरू नहीं हुआ है। अब अगले सत्र के लिए यूनिफार्म बाटेंगे। -अश्विनी उपाध्याय, डीपीसी बुरहानपुर

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