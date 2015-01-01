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आत्मनिर्भर योजना:जिले से सिर्फ केला हो रहा निर्यात, इससे बनी चीजों का उत्पादन हुआ कम, इसके निर्यातक भी महज 2

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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  • आत्मनिर्भर योजना में केले का चयन }निर्यात प्रबंधन की बैठक में हुई उत्पादन, निर्यात बढ़ाने पर चर्चा

आत्मनिर्भर योजना एक जिला-एक फसल में प्रदेश के सात जिलों को चिह्नित किया गया है। इसमें निमाड़ के दो जिले भी शामिल हैं। बुरहानपुर को केला और खरगोन को मिर्च फसल के लिए चिन्हित किया है। हालांकि हर साल जिले से सिर्फ केला ही निर्यात हो रहा है। केले, इसके पत्ते और तने से टोकरी, कैरी बैग और अन्य उत्पाद कम ही बनाए जा रहे हैं। इसके भी दो ही निर्यातक हैं। इनमें से एक मेहूल श्राफ सरकारी मदद के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे केले के रेशे से सिर्फ कैरी बैग बना रहे हैं। लेकिन इसकी भी मात्रा काफी कम है। सरकारी स्तर पर प्रचार-प्रसार नहीं किए जाने से उत्पादकों को कोई बड़े निर्यातक नहीं मिल रहे हैं। जिले में केले से विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए दो ही इकाई हैं। फाइबर की ईकाई निवेश को लेकर सरकार की मदद चाह रही है। क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उत्पाद नहीं चला तो बड़ा नुकसान होगा। इसको लेकर इकाई संचालक परेशान हो रहे हैं। केला सहित इसके विभिन्न उत्पादों को बड़े स्तर पर ज्यादा से ज्यादा निर्यात करने को लेकर गुरुवार शाम 5.30 बजे से निर्यात प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें अहमदाबाद के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की मैत्री नायडू की एक सीडी प्रोजेक्टर पर दिखाई गई। इसमें उन्होंने 20 मिनट में केले और उससे बने उत्पादों के निर्यात पर सुझाव दिए। उन्होंने कहा सबसे पहले यह देख लें कि हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं,उसकी ज्यादा मांग कहां है। इन क्षेत्रों को चुनें या ऐसे क्षेत्र नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसका प्रचार करें।

केले और मिर्च उत्पादों को बढ़ाने के प्रयास तेज
सरकार ने केला और मिर्च सहित इससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास तेज कर दिए हैं। योजना के तहत इनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक दाम दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। इनसे और क्या उत्पादन बन सकते हैं, जिनकी देश-विदेश में मांग हो।

कुछ देर ही रुके कलेक्टर
गुरुवार शाम हुई बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से मैत्री नायडू ने कहा आज के आधुनिक युग में सबके अलग-अलग तरीके हैं। बैठक लेकर बड़े निर्यातकों से उत्पाद बिकवाएं। हालांकि व्यस्तता के कारण कलेक्टर प्रवीण सिंह बैठक में कुछ समय ही बैठ पाए। बाकी समय हरीश त्रिपाठी, आरएनएस तोमर और एमएस देवके मौजूद रहे।

उद्योगों को ऋण दिलाने को बनाया कंसल्टेंसी ग्रुप
इसके लिए केंद्र सरकार एक्सपोर्ट जोन बनाएगी। इसमें कृषि आधारित उद्योगों की शुरुआत कर विभिन्न उत्पादों की संभावनाएं तलाशी जाएंगीं। कृषि आधारित उद्योगों को ऋण दिलाने के लिए बूस्टर कंसल्टेंसी ग्रुप बनाया गया है। यह संभावनाओं पर काम कर उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

केला हब को लेकर 24 साल पहले शुरू हुए थे प्रयास

जानकारों के अनुसार 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिले को केला हब के रूप में विकसित करने की सौगात मिली थी। इसको लेकर सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने कुंडी भंडारा पर प्रेस वार्ता ली थी। इसमें जिले को केला हब और पावरलूम पार्क बनाने की बात कही थी। इसको 24 साल बीतगए, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं हो पाया है।

विशेषज्ञ का अभाव
केले के संभावित उद्योग को समझ नहीं पाए अफसर
बुधवार को बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में दिल्ली और भोपाल के अफसर आए थे। अफसर यहां केले से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे। हालांकि उन्हें बारीकी से जानकारी देने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं मिले। ऐसे में ऊपरी तौर पर अफसरों ने उन्हें केला सहित कुछ ही उत्पाद बताए। इसके लिए जिले के अफसर उन्हें जैनाबाद स्थित एक फैक्ट्री ले गए। यहां भी उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ खेतों का निरीक्षण कर केले की स्थिति जानी। किसानों से फीडबैक लिया। केले की बोवनी से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया समझी।

जिले में यह है केला उत्पादन और निर्यात की स्थिति

  • 16 हजार हैं केला उत्पादक किसानों की संख्या
  • 20 हजार से ज्यादा हेक्टेयर में लग रहा केला
  • 14 लाख टन सालाना औसत उत्पादन
  • 70 टन प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन
  • 39 हजार मीट्रिक टन उत्पादन भारत में सालाना
  • 17% अकेले बुरहानपुर में उत्पादन
  • 78 प्रतिशत उत्तर भारत, 15 प्रतिशत मप्र, 5 प्रतिशत बुरहानपुर
  • 3 प्रतिशत केला पांच देशों में पहुंच रहा

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