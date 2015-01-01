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राहत की आस:शनवारा चौराहे से इंदौर-इच्छापुर हाईवे की मरम्मत शुरू

बुरहानपुर4 घंटे पहले
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  • नया निर्माण होने तक एमपीआरडीसी करेगा देखरेख, इच्छापुर से खंडवा सीमा तक होगी मरम्मत

दो साल बाद जिले से गुजरे इंदौर-इच्छापुर हाईवे की मरम्मत शुरू हुई है। गुरुवार को शनवारा चौराहे से काम शुरू हुआ। अब दोनों ओर रोड के खराब हिस्सों को सुधारा जाएगा। नया रोड बनने तक इसकी देखरेख फिलहाल एमपीआरडीसी ही करेगा। इंदौर-इच्छापुर हाईवे की मरम्मत की लंबे समय से मांग उठ रही है। हाईवे पर गड्‌ढे हो जाने से इंदौर जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। पुलिस और यातायात विभाग ने भी लगातार इसको लेकर पत्र लिखे। करीब एक साल पहले स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में बदला। पहले एमपीआरडीसी ही इसकी देखरेख कर रहा था लेकिन नेशनल हाईवे के तहत चले जाने से उसने मरम्मत नहीं की। वहीं एमपीआरडीसी ने मरम्मत करने के लिए जो अनुबंध किया था, उसकी समय सीमा अभी बची है। इसके चलते अब एमपीआरडीसी ही हाईवे की फिर मरम्मत कर रहा है। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया हाईवे की स्थिति को लेकर लगातार पहल हुई है। पुलिस विभाग की वीसी से लेकर खराब रोड की मरम्मत के लिए पत्राचार किए गए। हाईवे से लगे थानों की प्राथमिकता इस हाईवे की मरम्मत को लेकर रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हादसों का कारण खराब रोड ही हैं।

अंधे मोड़ों के साथ रास्ता भी खराब, हादसों का खतरा
पिछले एक साल में हाईवे पर हादसों का खतरा काफी बढ़ गया है। इसका बड़ा कारण इच्छापुर से खंडवा सीमा तक के करीब 56 किमी के हिस्से में अंधे मोड़ों के साथ रास्ता खराब होना है। मरम्मत नहीं होने से हाईवे पर बड़े-बड़े गड्‌ढों के साथ साइड पटरी भी गहरी हो गई है। इस कारण हाईवे पर वाहन पलटने की घटनाएं बढ़ गई है। मरम्मत होने से अब हादसों में कुछ कमी आएगी और इंदौर जाना भी आसान होगा।

शनवारा चौराहे : गड्‌ढों का स्थायी निराकरण जरूरी
शहर में सबसे ज्यादा परेशानी शनवारा चौराहे पर हो रही है। यहां भारी वाहनों के साथ शहर के हजारों वाहनों का भी दबाव रहता है। इस कारण रोड जल्दी खराब हो जाता है। यहां गड्‌ढों के स्थायी निराकरण की जरूरत है। यहां दोनों ओर से ढलान है। यहां सर्वे कर सीसी रोड बनाया जा सकता है, क्योंकि यह ज्यादा कारगार साबित होगा और ढलान भी कम हो जाएगी। यहां एक फीट से ज्यादा गहरे गड्‌ढे होने से हादसे का खतरा था।

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