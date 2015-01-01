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जंगलराज:टीम की कमान संभाल रहे एसडीएम काशीराम बड़ोले ने नहीं दिए आदेश

बुरहानपुर25 मिनट पहले
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  • क्योंकि... अतिक्रमणकारियों ने पीटकर 3 बंदूक व अश्रुगैस के 4 सिलेंडर छीने, फिर भी हवाई फायर नहीं कर सके पुलिसकर्मी

नावरा रेंज में घाघरला का जंगल। यहां कानून का राज दम तोड़ रहा है। जंगलराज कायम रहो रहा है। शनिवार सुबह 8 बजे पुलिस,वन और प्रशासन की 250 लोगों की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। जैसे ही पुलिस-वन कर्मी वाहनों से उतरे, टेकड़ी से सीधे सिर पर पत्थर व पैरों पर तीरों की बरिश शुरू हो गई। घबराकर कुछ पीछे हट गए तो कुछ हिम्मत करके आगे बढ़े। करीब दो घंटे तक हमला झेलने के बाद 17 पुलिस,वनकर्मी और एसएफ के जवान घायल हुए। तीन बंदूकें छीन ली गईं।

अश्रुगैस के 4 सिलेंडर भी उनसे अतिक्रमणकारियों ने छीन लिए। हमले के दौरान पुलिस व वनकर्मी टीम की कमान संभाल रहे एसडीएम काशीराम बड़ोले का मुंह देख रहे थे। कार्रवाई के लिए उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर एसडीएम ने हवाई फायर तक के आदेश नहीं दिए। चूर-चूर मनोबल,घायल शरीर और कमजोर नेतृत्व के सामने पूरी टीम बेबस होकर लौट गई। अतिक्रमणकारियों की कुछ निगरानी चौकियों में आग लगाने और दो अतिक्रमणकारियों के सिवाय टीम ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। समूचे जंगल से कब्जा हटाना तो दूर की बात रही

ये तीन बड़ी बातें

  1. इसलिए तय था हमला : इससे पहले दो साल में चार बार अतिक्रमण हटाने में घायल हो चुके पुलिस व वनकर्मी
  2. प्लान की कमजोरी ये: हमले की स्थिति में मार खाते रहना है या जवाबी कार्रवाई करनी है स्पष्ट ही नहीं था
  3. सबसे बड़े जिम्मेदार नेता: अफसर सख्ती चाहते भी हैं तो नेता वोटबैंक के लिए कार्रवाई करने नहीं देते

इनकी लाचारी...
पुलिस के पास कुछ अत्याधुनिक हथियार भी हैं। अब भी ज्यादातर के पास अंग्रेजों के जमाने की थ्री नॉट थ्री रायफल है। यहां भी एसएफ की एक थ्री नॉट थ्री रायफल, वन विभाग के एक कर्मचारी से से 12 बोर की बंदूक, पुलिस से अश्रुगैस की 1 गन व 4 सिलेंडर छीन लिए। तब ये एसडीएम की ओर कार्रवाई की प्रतीक्षा में देख रहे थे। एसडीएम से कोई आदेश नहीं मिला।

ये हैं हालात...

  • घाघरला में अतिक्रमणकारी तीर, गोफन, लट्ठ लेकर 24 घंटे पहरा देते हैं। कुछ स्थानों के नाम भी बदल दिए। यहां बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी भी जमा की है।
  • इससे पहले भी वन विभाग ने कोई ठोस प्लान नहीं बनाया।
  • कलेक्टर ने जिस टास्क फोर्स में मजिस्ट्रेट स्तर के अफसर-कर्मियों को आदेश करे लेकिन कर्मचारी वरिष्ठ अफसरों के आदेश का इंतजार करते रहे।

3 घंटे चली बैठक
घटना के बाद कलेक्टर प्रवीणसिंह, एसपी राहुलकुमार लोढा नेपानगर पहुंचे और घटना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। शाम 5.40 बजे खरगोन रेंज डीआईजी तिलकसिंह भी नेपानगर पहुंच गए। करीब तीन घंटे अधिकारियों की बीच हमले को लेकर चर्चा चलती रही। बैठक खत्म होने के बाद बिना किसी सवाल का जवाद दिए, अधिकारी यहां से चले गए।

कार्रवाई : 50 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुआ केस दर्ज
नेपानगर थाना प्रभारी जितेंद्रसिंह ने बताया टीम पर हुए हमले में 50 अतिक्रमणकारियों पर केस दर्ज हुआ है। इसमें दयाराम पिता रुछा, साहुकारिया पिता ढकला, सुरसिंह पिता सुरपाल, अनिल पिता सुरपाल,संदीप पिता साहुकारिया, रंजित साहुकारिया, रतन ईनिया,सुरसिंग ईनिया, हितेश ईनिया, कैलाश घासिया, मयाराम गंजा,काशिराम फुलसिंग, हमा शाहदरिया, नाना पिता गाठिया, रमेश पिता सुमरिया सभी निवासी हैदरपुर, घाघरला और डालमुह के खिलाफ नामजद केस हुआ है। सभी पर धारा 147, 148, 149, 336, 353, 307, 332, 427, 441, 447, 395में प्रकरण दर्ज किए हैं।

आपबीती... जान हथेली पर लेकर गए जवानों की जुबानी

हेलमेट पहना था इसलिए सिर बचा, नहीं तो जान जाती
टीम को देखते ही अतिक्रमणकर्ताओं ने टेकड़ी से तीर, गोफन, पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पहले तो हम मुकाबला करते रहे, लेकिन बार-बार पत्थर आने से वन, पुलिसकर्मियों की शील्ड टूटने लगी, जिसके पास अतिक्रमणकर्ता हावी होने लगे और कर्मचारी हमले का शिकार होने लगे। हम 250 से अधिक लोग थे। एक पत्थर मेरे कान के पास पड़ा। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो सिर फट गया होता, इतनी बात भी नहीं कर पाता और जान चली जाती (जैसा असीरगढ़ रेंजर गोपाल उईके ने भास्कर को बताया।)

गिर गया था, लगा अब गया, पत्नी का चेहरा सामने आया
भागने का रास्ता नहीं था। मेरे पंजे, घुटने, टहनी, गदर्न, पीठ, हथेली सहति शरीर पर 20 जगह पत्थर पड़े। पूरी तरह ढेर हो गया था, पीछे से हमला हो रहा था। लगा कि अब गए। पत्नी का चेहरा सामने आने लगा। फिर हिम्मत हुई लेकिन फिर पत्थर पड़ा तो हिम्मत टूट गई। शुक्र है कि असीर व धुलकोट के दो वन रक्षक मेरे पास आए। ऐसा हमला पहली बार देखा।हडि्डयों पर लगी है भाई। प्राथमिक इलाज के बाद फिर गश्त पर आया हूं। आराम कैसे करता, तुम फिर लिख दोगे लकड़ी चोरी हो गई।
जैसा नेपानगर-धुलकोट रेंजर जितेंद्र पाराशर ने भास्कर को बताया।

नेताओं ने बढ़ाए अतिक्रमणकारियों के हौसले : बदनापुर में 9 जुलाई 2019 अतिक्रमणकारियों व प्रशासनिक टीम में बड़ा संघर्ष हुआ था। तब हवाई फायरिंग हुई थी और मामला प्रदेश स्तर तक पहुंचा था। इसके बाद कमलनाथ सरकार ने अतिक्रमण पर सख्ती करने के बजाए वन विभाग के बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए। तभी से लगातार वन विभाग पर हमले हो रहे हैं। उपचुनाव में सीएम शिवराजसिंह चौहान ने यह कहकर हौसला और बढ़ा दिया सबको जंगल में पट्टे देंगे भले मौजूदा कानून को बदलना पड़े। भाजपा-कांग्रेस दलों के नेताओं के संरक्षण के कारण वन विभाग व पुलिस टीम जंगल जाने से डरने लगी है।

रातभर कराएंगे रिकवर
पुलिस की एक रायफल, एक गैस गन है, दोनों टेकड़ी से नीचे भाग रहे थे, उसमें बंदूक गिर गई है। वन विभाग की शार्ट गन छिन ली। अभी बरामद नहीं हुआ है। रातभर में निकालने की कोशिश कर रहे है। लूटा हुआ है तो रिकवर तो कराएंगे।
- राहुल लोढा, एसपी

सीधी बात- प्रवीण सिंह, कलेक्टर, बुरहानपुर

  • एसडीएम कह रहे हैं साहब ने इस बारे में बात करने से मना किया है, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है।
  • हवाई फायर के आदेश क्यों नहीं दिए? जब तक जान पर न बन आए हवाई फायर नहीं कर सकते हैं
  • 17 जवान घायल हो गए, बंदूकें, अश्रुगैस सिलेंडर छीन लिए आखिर जान पर बन आना कब कहेंगे? बंदूक छीने जाने की जानकारी नहीं है
  • मैदानी अमले का मनोबल ऐसे तो गिरेगा? नहीं, लगातार कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण तो हटाकर ही रहेंगे।
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