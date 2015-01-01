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इस्लाम धर्म:फ्रांस के राष्ट्रपति पर कार्रवाई की मांग

बुरहानपुर3 घंटे पहले
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इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर साहब के अपमान पर बुरहानपुर के धार्मिक संगठनों ने कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपा। सभी ने एक स्वर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के माध्यम से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मेक्रो पर कार्रवाई की मांग की। बुरहानपुर के मुस्लिम संगठनों ने कहा हजरत पैगंबर साहब का अपमानजनक चित्र बनाकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। हम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मांग करते हैं कि वे फ्रांस देश को ताकिद कर उनके राष्ट्रपति पर सख्त कार्रवाई की मांग करें।

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